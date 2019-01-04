影》砂鍋大的出界誤判 杜蘭特竟說「裁判很好騙」

2019年01月04日 19:39 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Was KD not out of bounds here? 🧐 pic.twitter.com/LQNcH6tZNo — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月4日

NBA今天上演火箭與勇士的精彩大戰，最後火箭靠「大鬍子」哈登在延長賽最後1秒鐘的絕殺三分球，以1分之差氣走勇士。但在哈登砍進這球之前，裁判其實漏吹了杜蘭特一次「斗大」的出界，也引發軒然大波，結果杜蘭特得了便宜還賣乖，賽後還補了裁判一刀。

「今晚裁判有很多誤判，」杜蘭特賽後坦承知道自己出界，也看過了重播，還補上一句：「裁判今天很好騙。」嘴角忍不住偷笑上揚。

狀況發生在延長賽終了前30秒，杜蘭特為了阻止球出界，在底線後方把球給撈了進來，重點是從重播畫面可以清楚看到，在杜蘭特撈球之前，他的雙腳都已踩出界外。

「這『絕對』是出界，你（指裁判）怎麼能漏吹這球呢？」連轉播單位《TNT》的主播和球評都忍不住驚呼和質疑，網路上也議論紛紛，有人說，這球可以不判出界，大概是引用了足球規則。

扯的是，杜蘭特救回這球，克雷湯普森再傳給埋伏左側的史提芬柯瑞，還砍進了中距離跳投，讓勇士以134比132領先。當下離杜蘭特最近的哈登氣得跟裁判抗議，卻徒勞無功，幸好他後來用絕殺三分球給討了回來。

(中時電子報)