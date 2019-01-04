江俊翰回歸劇組遲到 江祖平噹藥效未退

2019年01月04日 19:55 中時 洪秀瑛

江俊翰和陳妍安。（洪秀瑛攝）

Gino坐海盜船，嚇得倒在江祖平懷裡。（民視提供）

Gino（右起）、江祖平、江俊翰、陳妍安出外景。（民視提供）

江俊翰去年9月涉毒被抓，3個月後重返民視八點檔《大時代》劇組，平均收視創6.36佳績，總收視人口約227萬。江俊翰4日與江祖平、陳妍安、Gino到台北兒童新樂園出外景，謙稱高收視是團隊的努力，自嘲「哭包」，最近剛回到劇組，場場戲都哭，眼淚也都來真的，坦言收視率出來之前有壓力，「很怕我回來沒幫到劇組，反而因我的事讓他們受到傷害，在還在播出時，前一天我是失眠的」。

江俊翰心裡創傷未癒合，因仍自責，覺得愧對劇組，也感謝每個經過的人跟他說加油，「台灣最美的風景真的是人」，也謝謝負面的言語和酸民，有時正面力量看太多會膩，酸民唱衰他，還說可能有下一次，這樣說反而會督促他；他為了讓自己歸零，有嶄新人生，當時吸毒被抓時，他開的保時捷車已賣掉，換另一台二手車。

他也感謝江祖平的另類鼓勵方式，有次他晚半小時到劇組，結果江祖平大聲說：「你美沙酮（戒毒癮的替代性藥品）還沒退啊？」也曾邀他出門接觸人群遭拒絕時罵他：「你不喝酒沒關係，喝美沙酮啊！」江俊翰沒生氣，反而感謝她用這個方式讓他直接面對，可以更快走出來，一旁的江祖平說：「這就叫哪裡痛打哪裡。」

他目前有吃抗憂鬱、焦慮、助眠藥，但醫生交代有狀況再吃。他吸毒獲判緩起訴2年和120小時勞動服務，現在持續看心理醫生、不定期接受驗尿，並靠著運動和飲食控制從87公斤掉到83，但戲裡看起來仍凸肚，他解釋應該是外套被皮帶扣撐起來造成錯覺，加上角色「李承淵」是中年人，鏡頭前看起來要有點份量感。

江俊翰坦言以前習慣當別人的垃圾桶，久而久之，自己心中垃圾愈積愈多，沒地方倒，去看了心理醫生，才知道原來有方法解決，也可以靠精神上的藥物。 在他吸毒被逮之後又有江明學吸食安非他命，江俊翰說：「會發生這事的人，背後都有故事，或許他說不是公眾人物，但其實總是還有人記得你，當過一天的藝人，永遠是藝人，我希望他能找到支撐的力量和方法，祝福他不要受此事影響。」

江祖平對於前男友周孝安被爆劈腿，她昨一臉茫然，有沒有被劈過？她說結婚前每個都是競爭者，誰贏誰輸不知道，婚後才是第三者，有法律效用會被起訴，這是劉至翰教她的，「不是要合理化劈腿，肯定她有比我好的地方，這也許因人而異，有人要同時測試實驗組、對照組？」

她說當初和周交往時聚少離多，「他就算有劈我也不知道，因為不在他身邊，我感受不到」，現在和周孝安仍有共同朋友，她跟前任男友都可以當朋友，除非對方現任女友不願意。

4位演員到台北兒童新樂園拍戲，笑說很久沒到遊樂園玩了，江俊翰以前最愛玩雲霄飛車，倒是Gino一坐上海盜船反而嚇得講不出話，原本邊坐邊直播，結果直播一半匆匆下線，不自覺倒在江祖平懷裡，他說「從來不知道坐在最後一排這麼害怕」，還拿「祖平哥」的暈眩藥來吃，深怕自己拍完遊樂園的戲就吐了。

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(中時 )