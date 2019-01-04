京點教育集團詐貸3200萬元 負責人遭判4年1月

新北地院（圖取自Google Map）

友善列印
中時

在新北、桃園有15間分校的「京點教育連鎖集團」，以收購補習班為幌子誆騙投資人入股，誘使學生家長簽約購買數位課程，將債權轉賣給融資公司，詐貸3200萬元，新北地院今依詐欺罪，將負責人陳男判刑4年1月，其中7月得易科罰金21萬元；李時欣刑2年6月，其中6月得易科罰金18萬元。

判決指出，陳立洲是京點教育集團顧問，2014年起指使旗下補習班主任楊女、賴男等人，以「經銷商」為名義，採分期付款方式向遠信融資公司貸款，藉以增加補習班業績，但他順利取得貸款後仍嫌資金不足，後期還偽造他人他人簽名繼續向融資公司貸款。

另外，原為公司會計的林男，也被陳力州延攬為他新創的「司馬國際文創公司」負責人，繼續偽造他人簽名填寫分期月付申請書，向亞太資融公司貸款；另名黃姓學生家長則是原本向陳立州借款，最後反遭陳男指使填寫分期貸款單，以公司名義詐貸25萬元等，其中18萬借給黃姓家長。

此外，李女2013年間辦理京點增資時，向金主借款4千多萬元，辦理完增資登記隔天，旋即將錢匯出還給金主，被依涉犯公司法起訴。

陳男辯稱，只是公司顧問，並非公司負責人，實際負責簽約貸款的是李女；李女和其他被告則供稱不知情，但同案被告、證人等證述均指向陳男主導，新北地院今依詐欺等罪，將陳男判刑4年1月，其中7月得易科罰金21萬元；實際參與公司營運的負責人李時欣刑2年6月，其中6月得易科罰金18萬元。

(中時 )

毒蟲連續闖空門行竊 7所學校遭… 台南獨居男燒炭輕生 警3分鐘到場…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。