京點教育集團詐貸3200萬元 負責人遭判4年1月

2019年01月04日 20:24 中時 許哲瑗

在新北、桃園有15間分校的「京點教育連鎖集團」，以收購補習班為幌子誆騙投資人入股，誘使學生家長簽約購買數位課程，將債權轉賣給融資公司，詐貸3200萬元，新北地院今依詐欺罪，將負責人陳男判刑4年1月，其中7月得易科罰金21萬元；李時欣刑2年6月，其中6月得易科罰金18萬元。

判決指出，陳立洲是京點教育集團顧問，2014年起指使旗下補習班主任楊女、賴男等人，以「經銷商」為名義，採分期付款方式向遠信融資公司貸款，藉以增加補習班業績，但他順利取得貸款後仍嫌資金不足，後期還偽造他人他人簽名繼續向融資公司貸款。

另外，原為公司會計的林男，也被陳力州延攬為他新創的「司馬國際文創公司」負責人，繼續偽造他人簽名填寫分期月付申請書，向亞太資融公司貸款；另名黃姓學生家長則是原本向陳立州借款，最後反遭陳男指使填寫分期貸款單，以公司名義詐貸25萬元等，其中18萬借給黃姓家長。

此外，李女2013年間辦理京點增資時，向金主借款4千多萬元，辦理完增資登記隔天，旋即將錢匯出還給金主，被依涉犯公司法起訴。

陳男辯稱，只是公司顧問，並非公司負責人，實際負責簽約貸款的是李女；李女和其他被告則供稱不知情，但同案被告、證人等證述均指向陳男主導，新北地院今依詐欺等罪，將陳男判刑4年1月，其中7月得易科罰金21萬元；實際參與公司營運的負責人李時欣刑2年6月，其中6月得易科罰金18萬元。

(中時 )