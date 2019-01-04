林依晨鬆口報喜訊「當媽媽準備好了」

2019年01月04日 20:21 中時 洪秀瑛

林依晨自我要求高。（《ELLE》雜誌提供）

林依晨準備好要當媽媽了。（《ELLE》雜誌提供）

林依晨。（《ELLE》雜誌提供）

林依晨接受新一期《ELLE》雜誌訪問，透露這2年心底最大渴望是進階到人生的下一個階段，成為一個媽媽，她已經準備好了，「生小孩，本來就在我的人生規劃裡頭，並沒有人push我。現在這個時間點剛剛好，經濟狀況比較穩定，心智也成熟。我希望可以陪伴小孩成長，走過人生的每個階段，在有生之年，可以跟著他們一起經歷失戀的痛、人生的各種酸甜美好，透過這段生命經驗，更可以重新了解自己。」

低調的林依晨，日前正式開設個人的IG帳號，並且難得放閃發佈她和老公在加拿大度假的照片。雖然只是兩人的背影，並肩佇立望著遠方的夕陽美景，定格的畫面卻有著電影長鏡頭的浪漫，看似平淡無奇，但是感覺遠方的雲在飄風在動，幸福就是這樣一點一滴慢慢地累積在日常生活裡。

每年的平安夜，也就是12月24日，是他們的結婚周年紀念日。她接受《ELLE》雜誌訪問，被問到有打算特別慶祝嗎？她卻說，聖誕節是美國人送禮物的大日子，所以老公反而這個時候最忙碌，總是要忙著出貨，因此能陪在他身邊就好，不見得有空好好過。「但是我們平常隨時有甚麼想法，或是特別想要一起做甚麼事情，就會安排時間一起去做，並不會特別拘泥在結婚紀念日這一天。」

感情如膠似漆的兩個人，時不時就把送對方禮物當成一種生活情趣，而且是「很、愛、送」。不只是送禮物，即便到現在，熱愛手寫卡片的林依晨，每當心頭有些特別的話，更是不忘親手提筆寫下每字每句，再把卡片送給老公和親朋好友。她很自豪，每張卡片都是精心挑選過的，「嗯對，我就是這樣老派的人。」老派的林依晨，用最老派方式經營婚姻生活。

「零負評」是外界給的，林依晨又是怎麼看待自己？她自認不是一個完美的人。「我的個性有很溫暖的地方，但是很淡漠的地方也有。有的時候會讓人家誤以為我不關心他不在意他，或者是我太過嚴苛，對自己的要求太高。比方說，我很在意守時這件事，我這個人，除非有意外狀況，否則是從來不遲到的。因此一旦遇到生活習慣很不一樣的人，這就會帶給他們壓力。所以我身邊真正能交心的閨蜜知己，其實並不多。這也是我必須學習的課題，就是如何當一個好朋友。」

其實對自己要求高的人，在生活裡往往有著更多超乎凡人的龜毛與堅持。愛看電影的她就透露，去年瑞典導演柏格曼影展，好朋友們就陪著她趕場看電影，最高紀錄還曾經一天看了五部片子。「我真的很感動，她們願意撥出時間一起完成這件事。」這真的不是開玩笑，如果不是重度影癡，絕對是一場耐力大考驗！由此可想而知，要當林依晨的好朋友，確實需要抗壓力。再不然，就要有比她旺盛的精力。

出道這麼多年，林依晨對於工作的敬業態度始終不變。尊重前輩、提攜後輩，更是她多年來一直謹守的原則。「最基本的，還有守時。再來就是，要有同理心，不管你是甚麼職業甚麼身分地位，都應該要有同理心，你才能夠貼切詮釋在不同社會階層、不同狀態的人。而且我覺得現場任何一個演員都可以成為你的導師，多多去觀察別人，才發現自己要改進的地方。」

她今年將推出全新武俠愛情劇《小女花不棄》，她開心地說，終於又可以刪掉to Do List其中一件事情了！不同於以往的大家閨秀，花不棄這個角色是在街頭市井長大的，個性反叛嗆辣，不拘小節又充滿男孩子氣，為了討生活賣笑耍賴各種鬼靈精怪模樣都有，讓林依晨演得相當過癮。

由於劇情一開始的設定，女主角身邊跟著一隻狗，所以最大的挑戰，反而在於要跟動物對戲。「我本身就有養狗，也很喜歡動物。但是動物難免還是有野性有獸性，所以拍攝過程裡，你要去觀察牠的習性和反應，才能順利對戲。雖然劇組找的狗很專業，但如果現場聲音太大，牠還是會緊張，所以有幾次不免咬到我的袖子，也幸好我的手不夠長，不然就咬到我了。」

(中時 )