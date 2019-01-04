挨酸質感低 名導掀白冰冰無人知小故事惹鼻酸

白冰冰最近替高雄代言觀光引熱議。（圖／中時資料照片）

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易智言分享他眼中的白冰冰。（圖／翻攝自易智言臉書）

近日白冰冰無償擔任高雄觀光代言人，卻引來行政院副發言人丁允恭批毀壞質感，昨(3日)白冰冰開直播哽咽說：「我就是叫做俗擱有力」，並說自己得過外國影展女主角獎和金鐘獎，「如果丁先生覺得我沒水準的話，那給我影后的那些評審的眼光出了問題是嗎？」稍早讓白冰冰奪下影后獎項的導演易智言在臉書發文，分享幾個不為人知的小故事，讓人更了解私下白冰冰的真面貌。

白冰冰當年以電影《寂寞芳心俱樂部》奪下捷克斯洛伐克影展最佳女主角獎，該片導演易智言說，當時白曉燕案未破，人在歐洲的易智言一時聯絡不上人在台灣的白冰冰，易智言便請母親輾轉告訴白冰冰這喜訊，後來才知道，「他（指白冰冰）只說這個獎早半年拿到就好，女兒或許就不會覺得他一事無成。」

前陣子婚姻平權公投炒得沸沸揚揚，易智言說，當時他聯絡了許多資深藝人，想請對方幫忙呼籲，結果許多訊息都是有去無回，只有白冰冰認真回訊息，坦言感覺兩難，因為兩方都有來聯繫，最後白冰冰沒表態，易智言說：「我表示完全尊重，但謝謝他的誠懇回應」。

易智言說，當年參加影展回台後，隔了一陣子終於跟白冰冰碰到面，當時白冰冰主動問：「出國比賽是公費還是自費？」易智言回答由於是小影展，所以自費，白冰冰則說下次見到高官要幫忙爭取，易智言最後說：「我當然不知道他是否真的發聲爭取，但曾有哪個藝人敏感想到這些他人細瑣的問題，尤其自己仍身處巨大的傷痛之中。」

(中時電子報)

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