金門小坵也發發現水流豬屍 採樣送驗非洲豬瘟

烏坵鄉小坵村灘岸今天也發現海漂豬屍，外觀已嚴重腐爛。（金門岸巡隊提供）

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烏坵鄉小坵村灘岸昨也發現海漂豬屍，已在採樣送檢後焚燒掩埋。（金門防疫所提供）
烏坵鄉小坵村灘岸昨也發現海漂豬屍，已在採樣送檢後焚燒掩埋。（金門防疫所供）
金門今天起對全島養豬場，擴大進行採血檢驗和健康訪視作業。（李金生攝）
防疫人員進出養豬場，嚴格進行消毒作業。（李金生攝）

繼去年底金門田埔灘岸發現1頭漂流死豬確診「非洲豬瘟」後，距離金門本島72浬，由金門縣代管的烏坵鄉小坵岸際今（4）日也發現1頭漂流豬屍，金門縣防疫所派員協同海巡署趕往，已採樣送驗並就地焚燒掩埋。

今天上午8時40分許，小坵村民在北方灘岸的礁石岩縫，發現這頭漂流豬屍，岸巡安檢所據報封鎖現場，並消毒周界一帶。

因烏坵聯外交通僅靠每半個月1航班的軍船，為爭取在第一時間處理死豬和防疫，金門海巡隊緊急出動100噸巡防艇，搭載金門縣防疫所獸醫師施清文等人在中午12時出海，近5小時航程抵達烏坵後，再轉乘小艇趕往小坵。

現場檢驗這頭漂流死豬長約90公分、高約30公分，外觀腐爛有類似蛆隻的小蟲，且頭蓋骨也有遭啃食的跡象，左前肢更露出白骨，腹部內臟不見，肚皮凹扁，死亡時間研判已久。

由於小坵村並無養豬場，幾乎可以確定是從對岸大陸海漂過來，防疫人員在採取送驗檢體後，已就地焚燒和深埋。

另金門縣防疫所今天也兵分2路，針對田浦灘岸半徑5公里範圍內豬場進行訪視及採樣，完成金沙鎮2場、金湖鎮8場養豬場採樣工作，每場抽20頭，共採集血液檢體200件，已由專人送至農委會家畜衛生試驗所。

另各鄉鎮獸醫師也對轄內豬場進行訪視，已完成58場，剩餘7場將於明天繼續進行，現場臨床檢查，所有豬隻健康情形良好，並無異常現象。

另因酒糟為當地豬隻主食之一，金酒公司也對酒糟運送車輛進行消毒，強化防疫作為。縣府今天也邀集地區養豬業者研商，日內全縣禁用廚餘養豬，以封堵豬瘟病毒可能的感染途徑。

(中時 )

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