影》整個校園都是我的飆車場！菜市場男BMW闖學校甩尾

2019年01月04日 20:55 中時 巫靜婷

整個校園都是我的飆車場！敞篷車闖校園耍帥甩尾險撞學生。(影片取自《黑色豪門企業》)

警方火速以車追人，將在家中喝酒呂姓駕駛逮捕歸案，圖為呂男駕駛的BMW敞篷車。（巫靜婷翻攝）

BMW敞篷車高速闖入校園甩尾，呂姓駕駛表示，無聊一時興起到校園晃晃。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣苑裡鎮1所國中，4日下午2時許，1名呂姓男子駕駛BMW敞篷車高速闖入校園，驚險畫面遭網友po至社群網頁，直指駕駛將寧靜校園當成飆車場，完全不顧在操場上課的學生，盡情高速甩尾2圈後便急駛離開，警方獲報立即成立專案小組逮人，呂男到案表示，一時無聊想開車晃晃。

從校園監視器畫面可清楚看見，呂男駕駛的BMW敞篷車跟隨1輛白色休旅車進入校園，隨即高速開往師生眾多的操場，往學生聚集處直駛而去，學生見狀驚嚇的散開，而敞篷車則操場內草皮甩尾2圈後，急駛而去，讓在場師生驚恐又傻眼，學校老師見如此誇張的畫面，直呼「唉呦，開這麼快，學生都在欸，好恐怖！」。

警方初步了解，44歲的呂男有酒駕前科，平時在菜市場工作，呂供稱，自己工作後返家感到無聊，一時興起就開車到校園晃晃，警方見呂到案一身酒氣，懷疑呂男是酒醉闖入校園危險駕駛，呂男卻矢口否認自己酒後駕車，澄清自己是從學校回到家後才喝酒。

該校校長表示，敞篷車是從校園側門進入，平日學校上課時，大門與側門皆會關閉，只是有時候學校老師開會或處理公事會進出側門，校園出入口有貼出告示「非本校員工車輛，請勿進入」等，校園遭闖危及師生安全與毀損公物，校方將對呂男提出公共危險、毀損、侵入住宅等告訴。

該校學生表示，其實校園遭車輛闖入甩尾已不僅1次，校慶前夕也聽說過有陌生車輛闖入校園，但是似乎不是同1輛車。

警方表示，透過監視器畫面得知肇事車輛車牌，透過車籍資料到車主家中查獲車主之子呂男，花3小時及將人逮捕到案，校園師生眾多，呂男此舉罔顧師生安危，非常不可取，警方將請校方加強人車管制，轄區派出所亦會加強校園巡邏，以維護校園師生安全，全案將呂男以公共危險罪函送偵辦。

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(中時 )