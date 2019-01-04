預言韓國瑜難有作為 董念台分析三種人會來搗蛋

白冰冰最近替高雄代言觀光引熱議。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭。(中時資料照)

高雄市觀光局邀請知名人士為高雄觀光代言，1月份邀藝人白冰冰為高雄拍「來去高雄」宣傳影片。竟遭曾任高雄市政府新聞局長的行政院副發言人丁允恭在臉書PO「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。對此，自稱「黑道狀元」的再生受刑人服務中心社長董念台指出，中央定有不少的「調皮搗蛋」，加上原有的「陳菊幫」尚在市府「臥底」，以及民進黨的「網軍」刻意的醜化。似乎很難讓韓國瑜「有所作為」！

董念台表示，目前韓國瑜就任只「十日」，但也看的出來韓是往「人進的來，貨出的去」努力，也感受到「韓團隊」真的很拼命！但是，現在態勢，中央定有不少的「調皮搗蛋」，加上原有的「陳菊幫」尚在市府「臥底」，以及民進黨的「網軍」刻意的醜化。似乎很難讓韓國瑜「有所作為」！

董念台以他的江湖經驗，建議韓國瑜就「大膽」的做自己，不要怕做錯事，只怕錯而不改。更是要我行我素的「誇張表現」，即使「天馬行空」的議題，都是可以「拋出來」，因為只要各種「聲音」都出來，才能從中「擇善而為」，或是就當作「王將一陣風」的自然消失！

另外，董念台也為更生人發聲，對「韓團隊」曾找有官司爭議者而遭批判非議，他表示，外界要求「過嚴」，讓有「不良紀錄」的人，必須要退出「韓團隊」，這樣就有違鼓勵「棄邪歸正」和「浪子回頭」的人性至善了！。

(中時電子報)

白冰冰日前與高雄觀光大使─高雄熊一起拍攝MV，行銷高雄。（資料照片）
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