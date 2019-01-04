SBL》帥哥射手佐藍現身 這次金酒會留嗎？

擁有帥氣臉龐的佐藍，來台首役就摘20分、5助攻與4籃板。(中華籃協提供)

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中時電子報
／新竹報導

連3周都更換洋將的金門酒廠，4日換成擁有帥氣臉龐的佐藍上演處女秀，交出20分、5助攻與4籃板，全場更是0失誤，可惜金酒最後仍以86比99不敵富邦勇士，苦吞4連敗，金酒執行教練吳俊雄說：「我不敢再說給他多一點時間了！」

為何雄總不敢再說這句話？因為上周他才說過同樣的話，結果努涅茲(現跳槽台銀改名天使)只打2場就告離隊，兩周前的伍茲也是只打2場走人，「我想佐藍來打第1場就有這種內容不錯了，他處理球不自私，當前仍打3、4號為主。」

不過克羅埃西亞籍的佐藍，先前都在歐洲擔任2號射手角色，如今改打3、4號位，恐怕真的需要多一點時間適應才行，佐藍似乎也很不滿自己首場SBL表現，「畢竟今晚只是第1場，我還需要多點時間調整，但對自己新隊友印象很好。」

「我想當前全隊最重要的還是不能停止防守，也不能放棄任何防守機會」佐藍表示，「像是今晚這場比賽，我們只打好了上半場，也把節奏控制得不錯，可惜第3節出現太多錯誤，尤其防守沒做好，才會轉眼被對方大幅拉開比數。」

自從貝斯爆發大麻風波離隊後，金酒先後換了伍茲、努涅茲與佐藍3名洋將，似乎還是找不出適合替代貝斯位置的老外，是否可能再換？吳俊雄當前不想把話說死，「現在還很難說，就連夏普都可能換掉，我們先挺過本周3連戰再講。」

(中時電子報)

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