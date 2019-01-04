陳庭妮愛上閨蜜前男友 笑認重色輕友

2019年01月04日 21:00 中時 洪秀瑛

阿嬌（中）勸架。（歐銻銻娛樂提供）

陳庭妮（右）和李千那戲中是閨蜜。（歐銻銻娛樂提供）

劉以豪與陳庭妮在《種菜女神》劇中甜蜜放閃，卻因為李千那讓兩人關係生變。劉以豪跟陳庭妮認識多年，直到《種菜女神》在花蓮長時間相處，才變成好朋友，兩人劇中一下子要談戀愛放閃，一下子又要劇烈爭吵，但導演一喊卡，又立刻開始鬥嘴打打鬧鬧，情緒轉換非常大，陳庭妮說：「我們戲外打鬧就是在準備了，因為夠熟，只要一喊Action，就可以馬上進入角色狀態。」

劉以豪說：「吵架戲不難，只是我急起來的時候，要說那麼多話很容易會打結。」不管是戀愛或吵架，兩人因為默契與互相信任，都能自在演出，反倒是現場拍攝環境較容易受到影響。陳庭妮與李千那在劇中飾演從小到大的好姊妹，在彼此都不知情情況下，劉以豪先後與兩人交往，雖然劇中劉以豪與陳庭妮爭吵原因並非來自於此，反倒是陳庭妮重視李千那多於劉以豪，為了李千那要求劉以豪犧牲。

陳庭妮劇中因為對李千那的愧疚，無條件為她付出，反而犧牲自己跟男友劉以豪的幸福，重視好友多於男友，但現實生活中的陳庭妮不好意思地說：「我應該比較重色輕友的吧，但朋友也很重要，希望自己可以兩邊都兼顧。」但她無法接受跟好友的前男友交往，也沒有遇過這樣的狀況。劉以豪則是認為愛情就是你我之間，兩個女生過往發生什麼誰也不知道，劉以豪說：「有些事情都很難說，但我想愛情是最簡單純粹的。」

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(中時 )