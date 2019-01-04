非洲豬瘟拉警報 金門特產業受影響

2019年01月04日 21:09 中時 李金生

金門豬肉製品今起禁止輸台2周，含「肉鬆」成分的貢糖也下架停賣。（李金生攝）

目前也是金門縣工業會理事長的特產業者陳緣姿（右）盼望在中央和地方的全力因應下，早日解除疫情警報。（李金生攝）

大陸非洲豬瘟來勢洶洶，民眾擔心吃不到豬肉，有些攤商買氣反而上升。（李金生攝）

金門「小三通」水頭碼頭防疫犬登場，阻絕對岸肉類製品上門。（李金生攝）

金門田浦海岸的大陸海漂死豬確診「非洲豬瘟」，當地豬肉產品今（4）日起暫停輸台14天，特產和小吃店抱怨生意大受影響，業者都希望疫情趕快過去，莫讓1頭死豬打壞春節買氣才好。

當地著名的閩式豬肉餡料燒餅、高粱香腸，不但是遊客的主要伴手禮之一，本地民眾也會郵寄給旅台親友分享，但中央禁令下來後，統統不能出境；好吃的廣東粥同樣受到波及，有些店家生意掉了2、3成，十分憂心。

與高粱酒、菜刀並列3大老特產之一的貢糖，部分產品使用肉鬆餡料，也被列為限制出口品項之一，受影響店家逾50家以上，更是直接衝擊當地觀光旅遊。

旗下特產門市部橫跨兩岸三地，目前也是金門縣工業會理事長的特產業者陳緣姿指出，在中央發布禁令之後，總公司即主動下架回收，光是庫存損失估逾80萬元，另大量訂單也已通知買主更換品項，或等禁令解除後再做處理。

當地的肉攤生意則出現兩極化，部分攤位因民眾擔心吃不到豬肉，趕緊增加購買數量，買氣反而上升，但也有攤位抱怨消費者怕東怕西，生意比平常明顯變差。不少民眾表示，雖然「非洲豬瘟」對人沒影響，但總覺得怪怪的，乾脆改吃素食或其它肉類。

業者擔心若管制期間拉長，必然影響即將來到的春節生意，只盼望在中央和地方的全力因應下，早日解除疫情警報，讓大家都有生意做，人人好過年。

(中時 )