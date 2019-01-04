提升救災效率 新竹縣消防局護理之家模擬演練

新竹縣消防局4日在荷蘭村護理之家，模擬救災，場面逼真。（莊旻靜翻攝）

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新竹縣消防局4日在荷蘭村護理之家，模擬救災，場面逼真。（莊旻靜翻攝）
新竹縣消防局4日在荷蘭村護理之家，模擬救災，場面逼真。（莊旻靜翻攝）

強化救災技能、防火宣導，新竹縣政府消防局與轄下第二大隊及所屬分隊，4日在荷蘭村護理之家，舉辦長照中心自衛消防編組驗證訓練及火災應變演習，強化機構本身救災能力，也以實際案例演練，加強應變突發的能力。

去年8月台北護理之家發生火警導致死傷嚴重，新竹縣消防局陸續針對縣內長照中心辦理相關訓練，4日的演習中，也以護理之家3樓某室內電動床因不明原因起火燃燒，導致室內濃煙密布，火勢還有延燒之餘，機構內人員立即啟動「自衛消防編組」機制，通報消防局，並初期滅火及疏散避難。

而當消防人員趕抵現場時，則立即布線射水滅火、人命救助、周界防護、疏散住民、緊急救護以防止災情擴大，由指揮官命令調遣，及律定安全管理任務。4日演習也邀請轄內其他長照機構派員參觀，消防局也指導在場業者做好檢修申報、防火管理、用火用電安全及避難逃生等，提高對防災及應變的注意。

此次演練導入科技救災思維，以空中攝影機即時拍攝，提供指揮官參考，並偕同知名啟德重機，以機動型自走式升降機，盡速至受困樓層救出患者，提升救災救難效率。

(中時 )

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