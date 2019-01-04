五月天邀「撐腰」打卡！羅志祥虧歌迷「手洗」尺度大

五月天今晚繼續在台中開唱。（相信音樂提供／資料照）

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五月天今晚繼續在台中開唱。（相信音樂提供／資料照）
五月天今晚繼續在台中開唱。（相信音樂提供／資料照）

五月天「人生無限公司」巡演台中場4日邁入第8場，嘉賓羅志祥（小豬）現身「撐腰」，小豬收起舞技、與阿信同台飆嗓，小豬說：「要來你們演唱會，我緊張了快一年，我把所有來五月天合作過的嘉賓都看過一遍，昨天還找憲哥聊了一下，他托我問你『衣服用手洗了嗎』？」再提吳宗憲日前擔任嘉賓，用洗衣服比喻「床事」的笑話。

雙方今晚首度合作，除了獻唱〈撐腰〉與〈傷心的人別聽慢歌〉組曲，又聊起「洗衣服」話題，小豬誇五月天的歌迷尺度大，阿信解釋：「他們純粹只是家電用品的狂熱份子。」小豬連忙追問觀眾「昨天用手洗的舉手」，互動逗趣。

五月天開場沒多久唱完〈你不是真的快樂〉，冠佑鼓勵歌迷盡興合唱，「聲音要繞樑三日」！阿信也說：「要唱到沙啞、唱到賓主盡歡。」冠佑聽聞問：「要當尾牙來唱？」大伙兒連忙趁機拱他自掏腰包給觀眾抽獎：「一萬還是十萬？」冠佑苦笑回：「還是一千好。」並獻唱〈一千個世紀〉。

怪獸隨後繼續喊加碼、加個零，被阿信拱唱〈愛你一萬年〉，最後一句歌詞「我決定愛你一萬年」，怪獸投降、低八度音唱，阿信猛虧：「難到現場觀眾不值得聽高八度嗎？為何觀眾得聽假音？觀眾的熱情是假的嗎？」最後滿場2.5萬名觀眾陪怪獸，用「真音」唱完最後一句。

(中時 )

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