嚴藝文導演處女作 金馬影后謝盈萱挑戰台語喜劇

謝盈萱。（華視提供）

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吳欣芸（左起）、于子育、 導演陳長綸 、華視總經理莊豐嘉、 吳以涵 、楊麗音 謝盈萱、 導演嚴藝文、 夏靖庭。（華視提供）
華視節目部經理趙大同（左起）、導演陳長綸、華視總經理莊豐嘉、謝盈萱、導演嚴藝文。（華視提供）

曾獲得金鐘迷你劇集女主角獎的嚴藝文，首度跨界擔任導演，處女作《俗女養成記》日前開鏡，邀來去金馬獎影后謝盈萱擔任女主角，挑戰演出台語喜劇，2人是北藝大前後期學姊妹，嚴藝文笑言：「大家都誤會謝盈萱擅長苦情媽，其他以前在學校，她最厲害的就是演喜劇，所以女主角第一個就想到她。」

首次擔任導演，嚴藝文坦言緊張，開鏡時致詞：「如果有讓大家不舒服的地方，請大家提出來，我願意改進。」演員楊麗音妙回：「都願意讓我們舒服？」嚴藝文隨即表達：「我願意！我願意！」逗樂所有人。

該劇由謝盈萱、溫昇豪、陳竹昇、于子育、夏靖庭、楊麗音、曾佩瑜、范瑞君、吳以涵、吳欣芸等實力派與新生代演員共同演出，故事改編作者江鵝的台灣原創IP故事散文「俗女養成記」，以1970年代六年級生的輕熟女為主角，是一部六年級台灣女人的成長史，以充滿幽默詼諧、時空交錯的方式呈現社會觀點、政治氛圍與家庭教育，將分10集1小時節目播出。

(中時 )

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