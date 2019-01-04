中和警元旦查獲槍、毒 溯源破獲兵工廠

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，查獲3把改造手槍、安非他命5.1公克、K他命9.9公克，其中1把改造手槍具有殺傷力，警方溯源3日在淡水區破獲改造槍枝兵工廠，逮捕33歲莊姓男子，查獲大批改造槍械工具、毒品，訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

警方溯源追查，發現劉嫌槍枝來自於莊嫌，3日兵分多路前往莊嫌位於淡水的兵工廠搜索，共查獲大批改造槍械工具、空氣槍2把、改造子彈67顆、步槍彈1顆、散彈1顆、槍身半成品4個、滑套6個、彈匣3個、槍管3支、喜德釘100個、火藥1袋、底火2袋、槍枝零件1批。

警方另外查獲大麻2包、K他命0.56公克、安非他命8.49公克、毒品咖啡包18.24公克。警訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

(中時 )

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）
新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）
提升救災效率 新竹縣消防局護理… 28小時偵破銀行強盜案 新北警察…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。