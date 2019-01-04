中和警元旦查獲槍、毒 溯源破獲兵工廠

2019年01月04日 21:30 中時 葉書宏

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，查獲3把改造手槍、安非他命5.1公克、K他命9.9公克，其中1把改造手槍具有殺傷力，警方溯源3日在淡水區破獲改造槍枝兵工廠，逮捕33歲莊姓男子，查獲大批改造槍械工具、毒品，訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

警方溯源追查，發現劉嫌槍枝來自於莊嫌，3日兵分多路前往莊嫌位於淡水的兵工廠搜索，共查獲大批改造槍械工具、空氣槍2把、改造子彈67顆、步槍彈1顆、散彈1顆、槍身半成品4個、滑套6個、彈匣3個、槍管3支、喜德釘100個、火藥1袋、底火2袋、槍枝零件1批。

警方另外查獲大麻2包、K他命0.56公克、安非他命8.49公克、毒品咖啡包18.24公克。警訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

(中時 )

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局今年元旦逮捕33歲劉姓毒品通緝犯，溯源在淡水區破獲兵工廠。（葉書宏翻攝）