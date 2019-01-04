Club Med絕美滑雪度假村新開幕！VIP泡浴池賞雪景超夢幻

2019年01月04日 22:16 中時 何書青

「萊薩爾克度假村」距離瑞士日內瓦機場僅有2.5小時車程，地處海拔1750公尺。（Club Med提供）

萊薩爾克度假村中奢華空間的熱水浴池可賞壯觀美景。（Club Med提供）

萊薩爾克度假村提供免費分級分齡滑雪課程，讓大小朋友都能盡情滑雪。（Club Med提供）

萊薩爾克度假村的豪華套房。（Club Med提供）

全包式度假品牌Club Med在全球擁多座各具特色的滑雪度假村，並以「一年一村」速度拓展全球雪村。目前最新的是Club Med第16座在阿爾卑斯山打造的奢華滑雪度假村「Club Med Les Arcs Panorama法國萊薩爾克」，上個月正式開幕。該滑雪度假村距離瑞士日內瓦機場僅有2.5小時車程，地處海拔1750公尺，高度舒適，主打三代同堂的親子大家庭客群。

開幕儀式上，Club Med全球總裁亨利.吉斯卡.德斯坦（Henri Giscard d’Estaing）先生表示﹕「我們在此見證Club Med Les Arcs萊薩爾克盛大開幕，它是Club Med最出色的項目之一，它的開幕不僅印證了Club Med領導全球高山度假發展的企圖心，更體現Club Med在法國阿爾卑斯山旅遊產業中，發揮著明顯的影響力。」

萊薩爾克滑雪度假村坐落於法國第2大滑雪場「Paradiski®滑雪天堂」，Paradiski®滑雪天堂由La Plagne（拉普拉尼）、Les Arcs（萊薩爾克）及 Peisey-Vallandry（佩薩楠克魯瓦）组成，坐擁232條總長達425公里之難易等級不同的滑雪道，最高海拔3417公尺。

其中，Les Arcs滑雪區提供豐富的滑雪地形，多數雪道長又寬闊，只要是入住Club Med的房客不僅進出雪場便利，更可憑全日滑雪通行證隨時大玩滑雪，其中免費分級分齡滑雪課程皆由法國滑雪學校（ESF）教練監督，讓大人小孩都能盡情在雪白的阿爾卑斯山上盡情滑雪。

因所處雪場歷史悠久，多數飯店皆以傳統小木屋居多，為融合當地文化萊薩爾克度假村以當地小木屋為發想，同時注入摩登元素，透過流線型的外觀設計和野生動物雕塑裝飾，度假村以不超越樹林高度為原則，讓建築和山林、雪道斜坡合而為一，融入山景的同時，也可滿足想拍美照的遊客。

度假村共擁433間客房，每間客房皆能飽覽塔朗泰茲山谷（vallée de la Tarentaise）的美麗雪景，度假村頂部還設有專屬VIP房客使用的「Le Belvédère奢華空間」，此區有24間豪華套房、露天熱水浴池、VIP專屬迎賓酒廊等，讓貴賓能享受豪華度假。

村內動線十分簡單明瞭，由主要公共區域向外發展，縮短各空間之間距離，並以大量透明玻璃帷幕、及長樓梯貫穿上下樓層，保有空間穿透性以及360度零死角的雪景，露台面向朝南，不僅保證可享受陽光的溫暖照耀外，也能欣賞日出日落美景。

村內也提供4個月至10歲全年齡層兒童俱樂部，在專業G.O照顧與帶領之下體驗各式有趣活動，並與來自世界各地的孩童在此一起玩樂；另外還有全新親子概念的Bread & Co餐廳，讓小朋友扮演小小廚師，讓家人一起分享他們親手製作的晚餐。

(中時 )