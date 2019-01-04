軟式輸尿管鏡技術 靈活清除尿路結石

2019年01月04日 21:41 中時 葉書宏

48歲有糖尿病史的趙小姐，平常愛吃海鮮和竹筍，某天午後突然腰後一陣劇痛，強烈的嘔吐伴隨而來，趕緊到台北慈濟醫院掛急診。經由電腦斷層掃描發現，一顆大約1.2乘以0.5公分的結石，卡在左側輸尿管上端靠近腎臟的位置，導致腎臟裡的尿液流不下來，腎臟和輸尿管呈現水腫。

泌尿科許竣凱醫師運用軟式輸尿管鏡，由尿道進入腎臟和輸尿管，以雷射將結石磨碎，術後叮嚀趙小姐注意飲食習慣、加強控制糖尿病、定期回診追蹤，以免結石復發。

許竣凱指出，台灣常見的尿路結石種類包括草酸鈣、磷酸鈣和尿酸，主因是飲食習慣太鹹、攝取過多動物性蛋白質、喝水量不足、長期臥床或遺傳。常見症狀包括腰痛、血尿、腹脹、嘔吐。患者男性多於女性，但女性較容易出現發燒、敗血性休克、腎功能退化等併發症。

經由檢查後，醫師會依據結石的位置、質地軟硬、大小來選擇處理方式。許竣凱說明，0.5公分以下的結石，有機會在兩星期內經由尿液排出來。特別要注意的是，結石大小與疼痛並無直接關係，其實有些患者的結石很小，但卡在輸尿管，引發劇烈絞痛而到急診，獲得即時治療保全腎功能;臨床上發現因結石造成腎功能損傷的個案，反而因為疼痛不明顯，延誤治療，結石越長越大，直到完全阻塞，造成無法挽回的腎功能損傷。

大於2.5公分的腎結石，可用「經皮腎造廔截石術」，該手術像北宜公路的雪山隧道一樣，需在腎臟上鑿出通路，效率高，但年老、共病史多、心肺功能不佳、服用抗凝血劑的患者，手術風險較高。

0.5至2.0公分的腎結石和0.5至1公分的輸尿管結石，適合「體外震波碎石」，利用震波將結石擊碎後排出體外，是不須住院、方便的治療方式。但碰到成分較硬或深埋在腎臟中的結石，可能無法震碎或碎片排不出來，這時候軟式輸尿管鏡碎石術就能派上用場。

過去的硬式輸尿管鏡只能直進直出，軟式輸尿管鏡改良自硬式輸尿管鏡，角度較為靈活，前端可以達到270度彎曲，可深入腎臟各個角落，配合雷射將結石磨碎至細沙後排出體外，過程中沒有傷口、出血量極低，已是國際泌尿科醫師公認的好方法。可以同時處理多顆腎結石，克服過去因腎臟結構、成分、流血風險難以治療的個案。

尿路結石與飲食習慣密切相關，許竣凱提醒，少鹽低鈉，每日飲水量最好達到2000cc，讓尿液稀釋。肉類、海鮮、竹筍、香菇、木耳，富含高蛋白或高嘌呤，避免攝取過量，以免代謝成尿酸。而過量的維他命C可能代謝成草酸，也不宜補充過多。尿路結石的復發率高，曾經接受手術的患者或是合併糖尿病的患者，每半年需回診追蹤，及早發現、及早治療。

(中時 )