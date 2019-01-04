4大超商開運福袋比一比！百萬名車、杜拜雙人遊送給你

2019年01月04日 21:43 工商 劉馥瑜

全家開運金豬福袋限量70萬個，最大獎是市價158萬的賓士車。圖／業者提供

7-ELEVEN「Hello Kitty金豬年開運福袋」，有199元、299元兩款，分別限量15萬個、5萬個。圖／業者提供

萊爾富「福袋旺旺萊」百元開運福袋，全台限量55萬份，最大獎是BMW百萬名車。圖／業者提供

農曆年倒數計時，四大超商搶推限量開運福袋衝買氣，福袋內容各出奇招，除了有餅乾零食飲料外，還祭出賓士或BMW百萬名車、10萬台幣現金、東京雙人自由行、杜拜雙人6日遊套裝、Apple MacBook Air筆電、Dyson空氣清淨機、iRobot掃地機器人等眾多大禮，讓消費者試手氣，也為超商帶動開春業績與來客數成長！

春節將至，買個福袋討吉利已成全民運動，而福袋「以小博大」的驚喜感，更讓許多消費者趨之若鶩！全家表示，今年全家開運金豬福袋將於1月9日開賣，限量70萬個，福袋售價199元，內含商品及贈品總價值最高900元，除了多款零食飲料外，還有神秘集點贈品、商品預售兌換卷等，抽獎禮更首度祭出一台市價158萬元的Mercedes-Benz A180賓士車作為頭獎，共2個名額。

7-ELEVEN表示，去年首度推出Hello Kitty福袋，限量15萬份在開賣半小時內就秒殺，看好福袋商機，今年再推限量「Hello Kitty金豬年開運福袋」，有199元、299元兩款，分別限量15萬個、5萬個，除了萌翻的Hello Kitty後背束口袋、紅包袋等，還有糖果、餅乾、飲料、CITY CAFE與知名品牌優惠券，每包福袋價值超過千元，並祭出NISSAN豪華休旅車等77個獎項。

萊爾富也瞄準福袋商機，即日起至2月26日開賣「福袋旺旺萊」百元開運福袋，全台限量55萬份。萊爾富說，每包福袋除了零食飲料，還有抽獎券乙張，有機會將BMW百萬名車、TOYOTA Altis、10萬現金、東京雙人自由行、Apple MacBook Air、Apple Watch等大禮帶回家，並加碼祭出周大福、施華洛世奇等隱藏版精品，總價值高達360萬元，在福袋驅動下預計帶動整體業績增10％。

OK超商預計1月22日開賣1萬個OK福袋，今年最大獎是杜拜雙人6日遊套裝行程，包吃包住加機票，整個包套行程價值20萬！OK表示，今年百元福袋內容有飲料、餅乾、糖果及非食品，每包價值超過百元，另有刮刮卡一張，除了最大獎杜拜雙人遊外，還有Dyson空氣清淨機、iRobot掃地機器人、3M淨水器 、OK禮券1000元等百項好禮，活動總價值超過180萬元。

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