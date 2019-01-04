黑暗中觸發希望 視障者畫出「五感」看見自己

視障朋友秀出自己創作的絲巾。（王思慧攝）

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音樂家吳旭文創作音樂搭配視障朋友的畫作，讓參觀民眾可以「聽畫」。（王思慧攝）

點點善於2017年發起「城市曙光計畫」，攜手台北市視障者家長協會，陪伴視障朋友以五感體驗共創藝術，創作能聞、能聽、能摸、能吃的作品，讓很多生理上看不見的人，「看見」自己。

「城市曙光計畫」至今累積舉辦超過40場課程、共創畫作逾700幅。其中30幅畫作將於「心感世界」畫展中首度公開展出，展區以嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及視覺等五感劃分，現場備有不同味道的香水、巧克力，由知名華人音樂家吳旭文欣賞畫作後量身創作的心靈音樂，以及能夠用手觸摸的立體藝術作品，讓民眾不只能「看」畫展，更能藉由聞、吃、聽、摸，領略畫作的美感、體驗視友的感官世界。

今（4）天晚間舉行拍賣活動，邀請各界共襄盛舉，收藏視障者用生命創作的作品，開啟「心感世界」。

有視障者分享心路歷程，由於視網膜病變而失明，原本喜歡攝影、畫畫，卻只能放棄，生活頓時失去重心，情緒十分低落。當協會開藝術課程，因感到很好奇，於是遠從新竹北上上課，記得第一幅畫就是用堆疊的方式畫出墨鏡，把當下的心境創作出來，讓視障者「看見自己」，終於有活過來的感覺，領悟生命的累積就是活在當下。

畫展展期至1月13日期間，在BELLAVITA寶麗廣塲地下一樓的ART GALLERY藝廊舉行。

(中時 )

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