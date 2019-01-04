張克帆挺「日據」遭圍譙 霸氣再嗆：日本皇民、賤骨！

張克帆挺日據遭部分網友圍譙。(取自張克帆臉書)

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中時電子報
張克帆。(本報系資料照)

藝人張克帆日前在臉書PO文稱「日據就是日據 日治什麼東西 五十年內皇民化只十七年 你就天皇萬歲了 賤骨」，一席話引發網友兩極評論，當時他也被反對網友留言痛批「不紅就記得多念點書喔」、「你的歷史不但不好，連中文也不好」。只是張克帆也沒在怕，今晚在臉書霸氣開嗆酸民「就算攻擊我，我也不會怕！自然有人會支持，這行業我幹不下去，我去賣麵也行，也會罵你一聲，賤骨！」

張克帆日前因為挺日據、反日治遭部分網友留言開譙，甚至上各大綜藝節目留言板痛罵他，讓張克帆今晚再度PO文強調，他不討厭日本、也非仇日份子，「我討厭的是明明是中華民國的國民，偏偏要當日本皇民，把日據說成日治，這是我不能容忍的。」

張克帆相信支持台獨，不一定就是在台灣的日本皇民，「但是…明明是中華兒女，郤認賊為父，甘作日奴的國民，就是賤骨。」更聲明自己生在台灣，將來也會葬在台灣，心嚮往神州大陸，郤是自由民主是一縷忠魂。

最後張克帆更霸氣向罵他的網友喊話，「請別在各大節目的留言版，再攻擊我了。因為就算攻擊我，我也不會怕！自然有人會支持，這行業我幹不下去，我去賣麵也行，也會罵你一聲，賤骨！」一席話也吸引支持網友留言大讚「對張克帆刮目相看啊」、「好久沒見到這樣鐵錚錚的言論了！真是棒！」、「看到想哭，證明還有人是清醒的，頭腦清楚的」。

(中時電子報)

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