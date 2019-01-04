日行70公里遞6大建議案！恆春鎮長盧玉棟將用「行動」爭福利

2019年01月04日 22:19 中時 謝佳潾

恆春鎮長盧玉棟4日大動作找來議員、鎮代、里長召開「用行動愛恆春」說明會，指出自己將於10日凌晨3點從公所出發、徒步約走70公里到南州交流道，再趕在下班前至縣府遞建議書，為恆春人爭取6大福利，盼大家可以共襄盛舉，讓恆春的需要被看見。

盧玉棟列出的6大福利建議案有「建設南州到恆春快速道路」、「古城主體城牆連通」、「修正核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金要點，從原有每桶200元提高至600元」、「建議將核三廠回饋金由1％提高至3％」、「提高國防部影響地方睦鄰工作經費至3000萬」、建議墾丁國家公園範圍內的各部落發展民生事務以專案方式辦理」等。

盧玉棟說，快速道路對恆春人來說真的很重要，恆春鎮民一樣繳納稅金，但卻總是「當三等公民」，光回家的路就比誰都長，更別提就醫時的不便，因此他一定要為鎮民爭取快速道路，且要在3、4年內定案，這樣才能完善交通、觀光與民生。

此外，他還說，國防部對恆春半島4鄉鎮的補助都一樣是1000萬，這非常的不公平，因為恆春受影響的不僅是戶數達4000戶為最多，範圍及時間也都是最大與最長的，恆春受到的補助應該要提高，這樣才符合比例原則。

「誠摯邀請大家一起走，能走多少算多少！」盧玉棟充滿熱血地說，他要用走的讓縣府、中央看見他為恆春建設的決心，同時也歡迎恆春人共襄盛舉，一起用行動愛恆春。

(中時 )