「性感女神」周曉涵不理新緋聞 當女警包緊緊

2019年01月04日 21:46 中時 洪秀瑛

周曉涵和梁正群受訓。（三立提供）

周曉涵和梁正群受訓。（三立提供）

周曉涵最近捲入周孝安的劈腿新聞，她不理緋聞，全心拍攝主演的三立都會台新八點華劇《必勝大丈夫》，該劇將於下週二（8日）首播，她飾演女警，是警局之花，梁正群這次角色是位溫暖體貼、熱心助人的優質暖男。

大旭和天嵐（周曉涵飾）兩人是學長與學妹的情誼，在警局又是上下屬關係，近水樓台，再加上蔡振南飾演的天嵐父親早已把關大旭當準女婿，讓他認為得到天嵐的芳心是遲早的事，眾人也看在眼裡，唯獨天嵐渾然不知，只把大旭當作一個哥哥。

周曉涵與梁正群在三立《再說一次我願意》拍攝時相識結緣，兩人飾演兄妹，同是獅子座的他們愛找新咖啡店喝咖啡，又愛看展覽，所以認識後就常相約，周曉涵說：「我們個性實在太相似，所以很聊得來。」所以當年梁正群登記結婚時，周曉涵還是當天的重要見證人之一，梁正群表示這幾年大家相處下來，根本已經快變成家人了。周曉涵這次扮演女警花，鐵粉這次也超支持她，不斷留言「下次可以來抓我嗎，我闖紅燈」、「超正女神警察」。

這次為戲兩人還特別找真警察教授擒拿術，梁正群說：「周曉涵演警察很強悍，她在戲中一點都不嬌弱，抓壞人不遺餘力，某些方面跟她私下舉止很像。」所以大家相處很像「兄弟」。學擒拿術兩人對招，梁正群因為她是女生，所以很多招式都不敢用力怕傷到她，但周曉涵對他卻不讓步、不客氣，招招來真的根本不是弱女子，學習那一陣子他就會不小心下手太重，將他弄瘀青好幾次，周曉涵還笑說練擒拿術看到我很不好惹，見識到我不是弱女子。

梁正群飾演的關大旭角色類似大仁哥，總是默默守候，他表示男生當大仁哥滿必要的，從小被家裡家教就是對女生要好、要溫柔，男女之間總要有這種角色，不過他也奇怪每次看生活周圍屬於大仁哥個性的朋友，十位中只有兩位會成功，梁正群甚至覺得男生都應該要有大仁哥的特質，這就是一種男性溫柔。

(中時 )