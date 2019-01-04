新型殲16下線 將替換中共海軍「老飛豹」轟殲-7戰機

2019年01月04日 21:52 中時電子報 盧伯華

最近網路傳出中共軍方照片與相關消息稱，最新一批殲-16戰機已於瀋陽飛機工業公司下線，但這批淺灰色塗裝與過去中共空軍所用的深灰塗裝有明顯不同，反而比較像海軍航空兵戰機塗裝。陸媒據此判斷，這批可能是傳聞已久將提供給中共海軍航岸基空兵的殲-16H戰機。

據《新浪軍事》報導，網路傳出的瀋飛112廠生產最新一批殲-16多用途戰機正在準備進行試飛工作，它的型號可能為殲-16H(H為海軍)，因此塗裝採淺灰色。這批殲-16主要用於替換上世紀90年代初就已經裝備的殲轟-7「飛豹」戰鬥轟炸機。這批被稱為「老飛豹」的第二代戰機，裝備原版勞斯萊斯Spey MK202型發動機，依舊保留了翼刀、分離式風擋等典型特徵，是中共海軍遠海巡邏和對海打擊的主力機型。殲轟-7因性能已無法滿足日益增長的需求即將退役，由新型殲-16替換。而改良過的殲轟-7A則因機體與航電系統較新，仍將繼續服役，並與即將交付的殲-16H戰鬥機形成高低搭配的體系。

新型殲-16可能為配備給中共海軍岸基航空兵，以替代老舊的殲轟-7飛豹戰機。（圖／新浪微博）

報導說，殲-16H戰機的大量交付將極大的提升海軍的遠海攻防作戰能力。因為目前海軍現役戰機中，殲-10系列由於起飛重量限制，其作戰半徑並不太適合遠海作戰。作戰半徑較大的殲-11B系列，卻主要承擔的是對空任務，對海/對地能力相對不足。身為戰鬥轟炸機的殲轟-7A與蘇-30MKK2，也存在著用途單一以及數量過少的問題。至於名氣最大的殲-15系列艦載機，儘管對海/對地打擊能力進行了強化，但其整體性能言依舊無法與殲-16H相提並論。

有人把殲-20、殲-10C與殲-16一同稱為中共空軍「三劍客」，殲-16H多用途戰鬥機自然也成了中共海軍現役各型戰機之中最為先進的機種。在殲-15改進型艦載機乃至新一代隱身戰機進入海軍服役之前，殲-16可以滿足大掛載、遠航程、對空/對海多用途等要求。

至於盛傳與美軍F/A-18G「咆哮者」電子戰機類似的中共海軍版殲-18D，因作為電子戰機應該會有外掛電戰吊艙，但目前出廠這批殲-16照片中未配置吊艙，因此無法確定是否為電子戰機。不久前中國電子科技集團宣傳影片中已透露用於飛豹戰機的KG-800電戰吊艙已有改進版，新版吊艙未來也可能裝配在殲-16戰機上執行電子作戰功能。

(中時電子報)