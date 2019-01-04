春節送禮更便利 用手機APP也可以

全家APP商品預售平台開賣多款春節禮盒，只要使用該平台購買，即可用手機APP輕鬆轉贈。圖／劉馥瑜

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農曆春節將至，全家APP「商品預售」不只可以買咖啡寄杯，還能讓送禮變得更快速便利！全家表示，今年祭出多款商品預售APP禮盒轉贈，如77新貴派禮盒、喜年來蛋捲禮盒、元本山海苔、乖乖桶、白蘭氏雞精、桂格養氣人蔘等多款禮盒，消費者購買後將禮盒存在手機APP，只要動動手指頭，就能轉贈給遠方親友，讓你人未到、禮先到，送禮最周到。

為鼓勵消費者嘗試用手機贈禮，全家表示，即日起至2月19日在全家商品預售平台購買上述禮盒，並轉贈給不同的全家會員，即可獲贈一瓶全家檸檬蜂蜜水，可累計贈送，贈送無上限。

鑑於國人重視年節送禮，全家今年推出多款特色禮盒搶年節商機！包含自有品牌FamilyMart Collection綜合鮮果乾禮盒，內有超熱銷的草莓、土芒果、鳳梨花3款鮮果乾，訴求天然無添加。還有FamilyMart Collection與鮮乳坊聯名的蛋捲禮盒，也是安心美味的選擇之一。

此外，小朋友最愛的肖像禮盒，全家表示，今年不可錯過喜年來蛋黃哥蛋捲提袋禮盒、卡娜赫拉岩燒海苔禮盒，以及獨家販售的Hello Kitty收納盒（濃厚草莓法國酥）、經典巧克力禮盒（米奇限定款）。而義美精緻蛋捲禮盒、紅帽子紅盒禮盒與北海道戀人禮盒，也是老少咸宜的商品。

在特殊款禮盒方面，考量許多民眾會贈送長輩補品、酒品，今年全家特別推出白蘭氏養蔘飲68入行李箱組，購買即贈送限量登機箱；還有威雀蘇格蘭威士忌禮盒4500毫升。眾多春節禮盒選擇，讓消費者輕鬆送禮！

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