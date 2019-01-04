屏東綵燈節夜晚試燈 民眾驚呼「原來那麼美」

2019年01月04日 22:11 中時 林和生

屏東綵燈節。(林和生翻攝)

屏東綵燈節。(林和生翻攝)

屏東綵燈節。(林和生翻攝)

屏東綵燈節。(林和生翻攝)

因客家花布人型燈飾被網友嘲諷「紙紮人」的屏東綵燈節，4日晚間測試點燈，各式繽紛亮眼的燈飾馬上令民眾驚豔，經過的民眾驚呼「原來綵燈節其實很漂亮嘛」。

還未點燈的屏東綵燈節，因「紙紮人」在網路上引起熱議，反倒吸引不少民眾專程前往萬年溪「朝聖」，結果客家花布人型燈已經撤除，民眾撲了空，卻意外搶先欣賞沿岸的美麗燈飾。

屏東綵燈節自2017年辦理至今邁入第3年，不同於傳統花燈，綵燈節在萬年溪畔佈置水上、科技互動等燈飾，不僅展現萬年溪整治後的成果，也為屏東市增添美麗夜景，每年都大受好評。今年預計25日點燈，沒想到「紙紮人」意外讓綵燈節未演先轟動。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，今年綵燈節以「彩虹」為主題，50組水上、音樂及互動科技等不同類型燈飾，希望透過色彩呈現紅色熱情、橙色活力、黃色甜美、綠色雄偉、藍色壯闊、靛色神祕、紫色華麗等屏東迷人風情。

但綵燈節也面臨燈區拉大拉長的挑戰，從勝利路段一直到和生路段，全長近5公里，河段最寬處超過20公尺，如何在河面及岸邊呈現燈飾視覺效果，讓萬年溪變成光之流域，困難度相當高。

傳播暨國際事務處近日陸續進場佈置，並進行燈組測試及調整燈光效果，民眾發現有不少燈飾其實挺漂亮的，例如「恭喜屏東」的燈飾，以跳動閃爍的方式秀出新年吉祥話；以鐵件展現山的堅挺及剛強的「大武山群」，正好呼應屏東的母親北大武山；「平衡木」則利用萬年溪上的橋墩，模擬體操選手的動作，呈現競技趣味。

屏縣府傳播暨國際事務處處長黃建嘉表示，目前燈飾都處於調整階段，對於部分燈飾不甚理想，也逐一修改中，像被網友熱議的客家花布人型燈，佈置後測試的效果不佳，就立即撤除，但綵燈飾不是只有一座燈飾，需加上光環境、聲光等，反覆測試再測試，才能呈現最美的效果，請大家拭目以待。

(中時 )