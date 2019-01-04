想搭超豪華日本臥鋪列車不用抽籤啦！明年春節雄獅獨包狂銷中

九州七星列車於2013年正式行駛，是日本第一輛郵輪式豪華臥鋪列車。（雄獅旅遊提供）

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九州七星全列車僅7節車廂、14間套房，遊客能搭乘的機會稀少珍貴。（雄獅旅遊提供）

九州被稱為「鐵道迷的天堂」，其中由日本九州鐵路公司斥資30億日圓打造、堪稱「鐵道中的法拉利」的九州七星列車，以標榜極致奢華享受而享有盛名，也由於僅開放部分海外遊客預約、且需經抽籤才有機會搭乘，因此是許多人有錢也搭不到的夢幻列車。雄獅旅遊看準金字塔頂級客群，獨包2020年春節出發的九州七星列車，全程安排專屬巴士、不進免稅店、安排頂級米其林3星餐廳的會席料理，每位32萬9000元起的5日行程，才開賣1週即狂銷7成，而要價47萬9千元的2間頂級客房更皆完售。

九州七星列車，於2013年正式行駛，是日本第一輛郵輪式豪華臥鋪列車，由獲獎無數的設計師「水戶岡銳治」打造，其命名來自九州7個縣、7大旅行要素及7節車廂而成，內部融合日本、西式的精緻裝潢，並提供九州四季時令食材烹調而成的美味佳餚，如同奔馳於鐵道上的極品旅館。

為讓旅客在列車上也能充分休息並享有私人舒適空間，九州七星全列車只有7節車廂，除1、2號車廂的Lounge car、餐車外，3至7節車廂皆為客房，全車共14間套房，包含12間套房及2間頂級套房。在出舒適而精緻的幽靜空間裡，不僅可以仔細品味沿途九州之美，並體驗無微不至的管家服務，即使要價不斐，每回開放抽籤預約，依舊供不應求。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，九州七星列車不單賣車票，僅開放部分席次給海外遊客抽籤，但預約人數踴躍，2017年度中選率僅4.1%，即使有錢也不一定買得到。而這次雄獅推出2020年1月27日出發的5日行程僅此一團，限量最多30名、14間套房，想要一睹「鐵道中的法拉利」風采的民眾可要趕緊搶位。

為推廣鐵道旅遊，並讓旅客更了解九州七星列車的魅力，雄獅主題旅遊也特別於本月18日（星期五）下午2點30分，於雄獅旅遊內湖總部規劃一場「ななつ星in九州」VIP茶會，針對2020九州七星包車進行說明，並邀請旅遊達人鄭雅美分享日本首輛頂級列車精華，說明會名額有限，須事先報名預約，可洽專線：(02)-87939685。

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