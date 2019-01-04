張學友高雄倒數經典 喊話「希望不是最後一個」

2019年01月04日 22:06 中時 蔡琛儀

張學友今晚在高雄巨蛋開唱。(環球提供)

張學友今晚在高雄巨蛋開唱。(環球提供)

張學友今晚在高雄巨蛋開唱。(環球提供)

張學友今晚在高雄巨蛋開唱。(環球提供)

張學友「學友·經典世界巡迴演唱會」4日起在高雄巨蛋連唱三天，是台灣場最後一站，也是這趟巡演的倒數第二站，最終場將落在家鄉香港，也因此多了些許離別的感傷，他感性說：「我自己希望這不是我最後一個演唱會，希望大家可以多來看我，我也會盡力去保重身體。」更再次對歌迷允諾：「希望下次再來做個更好的演唱會給大家看！」

昨晚的經典巡演來到第216場，他坦言：「真的是一個非常非常不可思議的數字，我也從沒想像過。」他話匣子大開，表示出場前就看到粉絲狂搖螢光棒，相當感動，「一個演唱會的成功不在於歌手的個人表演，是在於整體氣氛。」還開心向現場的阿嬤級粉絲打招呼。他也說：「我們沒辦法保證每天都是百分之百在最好的狀態，但可以再次向大家保證，我的表演跟投入程度是百分之一百二十，希望可以彌補我們在狀態上的一點點不足。」

張學友3日搭乘香港直飛班機抵達高雄，隔天才到場館彩排，他為了演出順利，每天都吃的很清淡，面對高雄各式美食全say no。演唱會延續360度超立體四面舞台，以LED全面舖天蓋地，結合31人的大型樂團暨管絃樂的編制，及30位專業舞者與特技演員，服裝也全都升級，顏色和部分細節全都和過去不同，讓人眼睛為之一亮，並以不同的音樂型態，介紹張學友34年來的音樂歷程及金曲，展現世界級製作規格。

開場他一改過去的黑色帥氣風格，頭戴金色禮帽、身穿金蔥燕尾服，緩緩從升降平台堆疊出的蛋糕狀舞台現身，優雅高唱〈我與你〉，他也不時穿梭在舞台與舞者之間，經典再現他有如百老匯般的歌舞表演，他不時開心和滿場的觀眾打招呼，讓現場尖叫聲四起；隨後氣氛轉換成輕快森巴風格，他也將先前的黑色亮面服裝換成白色西裝，熱情唱跳〈非常夏日〉，與打扮七彩斑斕的森巴女郎共舞；接著他換上緞面藍黑色大衣，乘坐在紙船上，悠悠獻唱抒情歌曲〈慢慢〉、〈離人〉等。

此外，為讓歌迷珍藏永恆的經典，高雄站現場也首賣由張學友本人親自盯剪、花了3年時間籌備的「1/2 世紀演唱會3D藍光版」，以高規格高畫質處理，全程3D LIVE拍攝，感受身歷其境的「1/2世紀演唱會」，限量5000套，並附贈張學友「Wake Up Dreaming」醒著做夢音樂會DVD版。

張學友「學友·經典世界巡迴演唱會」分別在2017、2018年帶著「經典」演唱會唱上台北小巨蛋，此次高雄場是這趟巡演的倒數第二站，也是台灣篇幅最終章；平均算來，他約每3天就唱一場，不論體力或精力都是相當大的考驗，但他曾謙虛的說：「雖然這趟做了很久，但還是開心的，除了場次觀眾紀錄以外，我自己在表演上也有很多長進。」

演唱會自2016年10月起跑，至29日香港最終場，已過了27個月，共計達233場，兩年多來更是吸金逾百億，打破他上一套「1/2世紀世界巡迴演唱會」146場的紀錄，不僅刷新華人歌手單一巡演最多場次的新金氏世界紀錄，也為自己及其他歌手再度築起難以超越的「張學友障礙」。

張學友此次高雄開唱，3場吸引4萬人朝聖「神之音」，票房吸金1.32億元，約替高雄賺進4億觀光財；由於巡演已近尾聲，張學友又已睽違6年沒在高雄開唱，因此也不乏黃牛兜售門票的情形，網路上一張800元的票，更是足足翻了四倍，開價到3200元。

(中時 )