美股後市陷入牛熊大戰

2019年01月04日 22:32 工商 蕭麗君

美股歷經過去3個月的大幅回檔，如今華爾街對其後市走勢正陷入牛熊激戰。其中隸屬空方陣營的花旗美股首席策略師雷夫科維奇（Tobias Levkovich）就以去年底美股慘跌為由，調降標準普爾500指數今年目標價！不過百仕通集團分析師韋恩（Byron Wien）則看好在多頭反撲下，標指今年有望強漲15％，再度刷新歷史新高。

受蘋果逾15年首度調降獲利預估，導致新的一年開始，美股再度恢復去年底急跌走勢。雷夫科維奇表示，基於這波跌勢又急又猛，已讓美股市值從去年9月高點迄今蒸發約5兆美元。他也在日前跟進調降標指與道瓊指數的今年目標價。

他提到，標指雖然今年仍有可能達到原定的3,100點目標，不過歸咎於美股過去數月的暴跌走勢，他認為2850點是較為合理的目標。雷夫科維奇在同時還把道指目標價從28,100點下修到26,000點。

不過他也補充，在市場陷入恐慌之際，反為投資者創造獲利的大好機會。他以花旗制訂的恐慌/狂熱模型（Panic/Euphoria）已經亮起恐慌燈號為例，表示投資者若在此時逢低佈局，未來12個月將有極高機會賺取18％的高報酬率。

BMO資本市場公司投資策略師貝斯基（Brian Belski）也以近期美股狂瀉，下修標指今年預估目標，從3,150降至3,000點。但他堅信大盤跌的急，日後反彈力道也將更為強勁。

貝斯基說，根據統計數據顯示，標指在年線收黑的隔一年，其平均報酬率為13.4％，高出該指數自1945年來的8.6％平均報酬率。

至於牛市陣營大將韋恩則樂觀的預測，在多頭反撲下，標指今年可望攀漲15％，超越該指數去年9月21日所締造的高點。他還預言聯準會（Fed）今年全年將不會調高利率，至於美國經濟要等到2021年才有可能陷入衰退危機。

(工商 )