SBL》迷信有用！強森首秀超全面 璞園力退裕隆

曾來台代表溜馬參加過NBA台北賽的強森，這次換成穿上璞園球衣。(中華籃協提供)

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中時電子報

先前被璞園總教練麥班達保密到家的新洋將強森，4日迎來加盟SBL初亮相，就交出28分、7籃板、5助攻、1抄截與1火鍋全能數據，幫助璞園87比73擊退僅剩單洋將的裕隆納智捷，麥班達賽後說：「沒辦法，這季我開始迷信了！」

麥班達口中的迷信，就是上周無論媒體如何逼問，麥班達始終就是不肯透露新洋將姓名，直到上周日強森總算來台報到，麥班達才肯告訴媒體新洋將到底是誰，簡直是賣盡了關子，其實這一切只是為了希望這次洋將可以找得順利而已。

「因為我擔心太早透露名字，會讓強森來台充滿意外，事實上也是如此，我們整整花了快兩周時間，才把他找來，期間還發生過他護照被偷風波，」麥班達說，「如今他總算來台報到，我只能說能夠找他來，都是我們運氣好。」

事實上，光從4日這場比賽表現，強森真的沒話講，除了進攻相當全面，就連傳球與組織也很優異，表現完全不像剛來台灣報到的樣子，麥班達認為，這是因為身為2012年第36順位被選進NBA的強森，始終在NBA擔任配角的緣故。

「我認為強森會這麼快適應我們，就是因為他是NBA配角的緣故，而不是擔任球隊主將，你看他處理球或打團隊的表現就知道了，他的水準沒話講，」麥班達表示，「看來我的迷信達到不錯的效果，接下來我必定仍會迷信下去。」

裕隆4日僅剩道森獨撐場面，因為桑尼上周從新竹返回台北，一到宿舍就感覺下背部不適，「醫生檢查過後，桑尼應該是肌肉過度使用，我們評估過讓他休息1周比較好，至於周日的比賽，就看他明天的恢復情況而定，我們不會勉強。」

(中時電子報)

裕隆桑尼6日能否上場，目前還不確定。(中華籃協提供)

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