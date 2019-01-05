「圍牆將至」川普大玩冰火哏宣傳 反遭吐槽

2019年01月05日 06:30 中時電子報 馮英志

正當美國政府部分部門正因兩大黨對川普築牆經費毫無共識而關門之際，川普反倒在社群媒體上借用美國知名影集「冰與火之歌：權力遊戲」中的經典台詞，向大眾推銷圍牆政策。不過此舉反遭製播公司HBO批評，不希望作品沾上政治味。

根據《今日美國》（USA Today）3日報導，川普在社群媒體Instagram上傳一張海報，上頭用冰與火之歌標題字體寫著「圍牆將至」，還有川普大頭照及底部一排邊境圍欄的照片。而「凜冬將至」（Winter Is Coming）是冰與火之歌劇中的經典台詞，雖然經常在網路上成為惡搞的素材，但沒想到竟成為川普推銷圍牆政策的工具。

事實上對川普而言，「權力遊戲」是玩不膩的哏。先前美國準備對伊朗制裁時，川普也曾在推特上用「制裁將至」宣布對伊朗實施制裁。

不過，播出冰與火之歌的美國有線頻道HBO對川普的這個行為感到不悅，當時在美國媒體刊出的聲明中表示，「希望我們的商標不因政治目的而被盜用」；此外，「權力遊戲」的粉絲也指出，劇中的城牆根本沒發揮作用，川普用此哏根本是自嘲圍牆政策。

冰與火之歌中的長城是建來保護虛構的「維斯特洛」（Westeros）王國，防止邪惡「白鬼」（White Walkers）領導的不死步兵軍隊侵襲，他們打算消滅生活在南方的人類。

(中時電子報)