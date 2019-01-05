《好戲刊》3-4月號出刊 第二屆臺灣戲曲藝術節將登場

2019年01月05日 08:00 中時電子報 綜合報導

臺灣戲曲中心發行的藝文訊息刊物《好戲刊》3-4月號已經出刊，介紹3-4月臺灣戲曲中心的重要藝文訊息，刊物陳列於大臺北地區各捷運站、藝文館所、大臺北市各區公所，供民眾免費取閱。

國立傳統藝術中心所轄臺灣戲曲中心舉辦的第二屆「臺灣戲曲藝術節」即將登場，除了呈現臺灣戲曲的面貌，本活動也成為本土戲曲與國際傳統戲曲交流的重要平臺。節目包含代表性團隊與國寶藝師推出的「戲曲臺灣」、來自世界各地的「戲曲經典」、探索當代戲曲發展可能性的「戲曲未來」等三大系列，將可豐富戲曲愛好者的視野。

臺灣戲曲藝術節每年都會推出一檔旗艦大戲，今年登場的是《當迷霧漸散》，由勇於跨界創新的一心戲劇團傾力製作。其他另有六部大戲星月交輝，包括陳錫

煌傳統掌中劇團的《年羹堯傳奇》、榮興客家採茶劇團推出舊戲重製的《地獄變》、國立臺灣戲曲學院臺灣京崑劇團《良將與惡魔：雙面吳起》、臺灣豫劇團老戲新編的《龍袍》、明華園總團的《龍城爭霸》、秀琴歌劇團演出《安平追想曲》等。

「戲曲經典」則有四川省川劇院帶來代表劇目《白蛇傳》，以及精選《川劇傳統經典折戲專場》等。「戲曲未來」有國光劇團與新加坡湘靈音樂社合體推出改編自希臘神話的《費特兒PHAEDRA》等。

以上活動及更多豐富內容可至《臺灣戲曲中心》官網、Pubu、凌網、讀冊及Issuu電子書城查閱。

(中時電子報)