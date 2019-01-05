習不「打馬虎眼」了 沈富雄：蔡、韓、柯該思考這些事！

2019年01月05日 05:30 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

大陸國家主席習近平，本月2日發表《告台灣同胞書》 40 周年重要講話，除重申「一個中國」、「一國兩制」等對台基本方針。對此，前民進黨立委沈富雄表示，「習大大不打馬虎眼了」，沈說，習已經不理你怎麼「表」了，裝做不談政治也不行了，一派無辜想賺大錢更是談何容易！「習近平要兩岸派代表，坐下來共談中國統一及台灣如何兩制」。

沈富雄今在臉書表示，有兩件事看在北京眼裡，還真驚心動魄：其一，「天下」雜誌最新的民調，顯示一半的台灣人認為「九二共識」是「一邊一國」，1/4認為是「一中各表」，符合北京「一中三段」論的只是個位數，事情還真大條，沒想到為了顧全面子，避開敏感字眼的結果，「定海神針」竟不如生鏽的綉花針，「九二共識」從此ＧＧ了，文告裡已淪為習五條之一，而且講明為「一個中國」。

其二，九合一選舉的結果，韓、柯當道，大家誤以為政治0分，經濟100分就可貨出去、人進來，整個社會彌漫一股苟且可以發大財的氛圍，需知對岸不是這麼好混的，光頭不是滑頭，柯Ｐ不是放Ｐ，不是三言兩語親一親，更不是「五個互相」就可以通關，習大大已經不理你怎麼「表」了，裝做不談政治也不行了，一派無辜想賺大錢更是談何容易！習近平要兩岸派代表，坐下來共談中國的統一及台灣如何「兩制」。

沈富雄呼籲，藍營的16位新科縣市長不必急著去朝聖了，謀定後動，想好了再去。朱立倫頭有點大了，不是你的「存同尊異」四個字可以打發掉的，習大大也講同異，這不是造句比賽，也不用「一中表」了，北京要的是「然後呢？」。

最後他分析認為，當藍營沉浸於「韓流」的亢奮中，而綠營尚在不知所措，我就感受一股深沉的隠憂正迎面而來，「治國如烹小鮮」，治理台灣還真不知如何烹起，不知為何小英還如此戀棧不舍？

(中時電子報)