習不「打馬虎眼」了 沈富雄：蔡、韓、柯該思考這些事！

高雄市長韓國瑜(左)、台北市長柯文哲(中)、總統蔡英文(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

大陸國家主席習近平，本月2日發表《告台灣同胞書》 40 周年重要講話，除重申「一個中國」、「一國兩制」等對台基本方針。對此，前民進黨立委沈富雄表示，「習大大不打馬虎眼了」，沈說，習已經不理你怎麼「表」了，裝做不談政治也不行了，一派無辜想賺大錢更是談何容易！「習近平要兩岸派代表，坐下來共談中國統一及台灣如何兩制」。

沈富雄今在臉書表示，有兩件事看在北京眼裡，還真驚心動魄：其一，「天下」雜誌最新的民調，顯示一半的台灣人認為「九二共識」是「一邊一國」，1/4認為是「一中各表」，符合北京「一中三段」論的只是個位數，事情還真大條，沒想到為了顧全面子，避開敏感字眼的結果，「定海神針」竟不如生鏽的綉花針，「九二共識」從此ＧＧ了，文告裡已淪為習五條之一，而且講明為「一個中國」。

其二，九合一選舉的結果，韓、柯當道，大家誤以為政治0分，經濟100分就可貨出去、人進來，整個社會彌漫一股苟且可以發大財的氛圍，需知對岸不是這麼好混的，光頭不是滑頭，柯Ｐ不是放Ｐ，不是三言兩語親一親，更不是「五個互相」就可以通關，習大大已經不理你怎麼「表」了，裝做不談政治也不行了，一派無辜想賺大錢更是談何容易！習近平要兩岸派代表，坐下來共談中國的統一及台灣如何「兩制」。

沈富雄呼籲，藍營的16位新科縣市長不必急著去朝聖了，謀定後動，想好了再去。朱立倫頭有點大了，不是你的「存同尊異」四個字可以打發掉的，習大大也講同異，這不是造句比賽，也不用「一中表」了，北京要的是「然後呢？」。

最後他分析認為，當藍營沉浸於「韓流」的亢奮中，而綠營尚在不知所措，我就感受一股深沉的隠憂正迎面而來，「治國如烹小鮮」，治理台灣還真不知如何烹起，不知為何小英還如此戀棧不舍？

(中時電子報)

驚！網神解析「習五條」：精準對台三方向
政府人事、清算國民黨 李艷秋：4… 曝光台北立委補選民調 綠媒老董…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。