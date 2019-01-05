怎麼生的？65歲婦與80歲夫超高齡自然受孕、自然產

2019年01月05日 08:30 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

全球最高齡產婦的紀錄可能要被打破了！來自印度的凱爾（Kaur），日前自稱以65歲高齡自然產下一名女嬰，而且是透過自然受孕；更驚人的是，凱爾的先生哈基姆（Hakim）也已高齡80歲，連專家都驚呼是「罕見中的罕見」。如果之後查證屬實，凱爾將有望成為全世界透過自然產最高齡的母親。

《每日郵報》報導，凱爾在去年（2018年）12月26日，於印度查謨和克什米爾偏遠地區的醫院產下一名女嬰；哈基姆除了感謝阿拉賜予「珍貴的禮物」，也透露夫妻倆已經有一個8～10歲左右的兒子，而且需要外界的援助來扶養孩子長大。

克什米爾的產科專家沙比爾（Shabir Sidiqui）說，印度女性平均47歲進入更年期，一旦停經就無法再生育，而卡爾分別在55歲和65歲自然受孕並自然產，著實少見。而且大部分年過50歲、停經的婦女，必須藉由體外人工授精才能懷孕。

目前世界上經過驗證最高齡的產婦則是來自西班牙的瑪麗亞（Maria del Carmen Bousada de Lara），66歲的她在2006年時以體外人工授精的方式，成功產下一對雙胞胎。

醫療科技日新月異 「超高齡懷孕」醫療奇蹟越來越多

同樣發生在去年，國內也出現首例自然產的「超高齡孕婦」，62歲婦人透過人工生殖順利懷孕，且自然產生下一名體重2930克的男嬰。

「超高齡懷孕」常被視為醫療奇蹟，但現實的情況是，隨著環境改變，高齡懷孕已不再是新鮮事。但也不可否認的是，高齡懷孕存在較大風險，包括母胎的健康狀況、親子年紀差距較大，未來可能對子女的心靈造成影響等。

縱使高齡懷孕在客觀條件上確實較不利，但以現今產檢技術的進步，高齡媽咪也不必急著失望、難過。「高齡懷孕其實沒有想像中的那麼危險，只要按時跟醫生配合、做好產前檢查，生產還是可以很安全。」許世賓婦產科診所院長許世賓說。

醫師提醒，只要多用心注意自身和胎兒的狀況，做好個人管理與控制，即使過了適育年齡，還是可以一圓生子夢。

1.羊膜穿刺、高層次超音波檢查：高齡產婦的胎兒發生染色體和基因異常機率較高，建議懷孕16～18週時進行羊膜穿刺，22週左右做高層次超音波，確認胎兒的染色體和器官是否正常。

2.密集追蹤胎兒發育狀況：由於胚胎容易發育不正常，例如胎兒沒有心跳、萎縮性囊胚，高齡懷孕初期要更密切注意胎兒發育情形。

3.初期多休息，飲食清淡忌刺激性食物：前面3個月儘量臥床休息，並定期追蹤胚胎著床情形，後期則要留意子宮收縮頻率，必要時進行安胎。平常飲食則多選擇清淡、易消化的食物，避免刺激性食物像是辣、醃漬品；並著寬鬆衣物，減少循環不良引起水腫。

高齡懷孕仍存在健康風險、倫理爭議

「在醫界高齡受孕是可行，但不會推崇。」衛福部桃園醫院婦產科醫師劉政賢曾受訪時表示。除了母胎得冒著健康風險，更存在倫理道德的灰色地帶。女性或者夫妻在決定孕育下一代前，建議還是要做好充分準備。

國健署曾表示，雖然《人工生殖法》並未規範人工生殖受術者夫妻的年齡，但若要進行人工生殖，仍必須夫妻一方有不孕症，至於已停經的女性算不算不孕症，是否符合人工生殖條件或有無倫理爭議仍有待討論，將再諮詢專家的意見。

(中時電子報)