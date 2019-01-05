NBA》「鐵嘴」美媒再預言 一眉哥下個月被交易

安東尼戴維斯下個月就有機會跟詹姆斯當湖人隊友了嗎？(美聯社)

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中時電子報

曾經兩次神準預測到「小皇帝」詹姆斯動向的資深記者薛瑞丹，這次又來「神預告」了！儘管外界預估鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯最快要等到今年夏天才被交易，薛瑞丹4日卻突然發推，「我依然認為他會在2月8日之前就被交易！」

下個月8日這一天，是NBA本季的交易截止日，或許薛瑞丹如此有信心的主因，在於鵜鶘最近戰績真的太爛了，不僅最近9場輸了7場，更以17勝22敗排在西區倒數第2，甚至3日以121比126輸給籃網後，安東尼戴維斯更說重話。

「我們的真正實力比我們目前戰績要更好，每個人都很沮喪，無論是球員、教練或管理階層，」安東尼戴維斯3日賽後表示，「當我們在場上缺乏溝通之際，我們是聯盟防守最爛球隊之一。」無疑是在徹底表達他更加無奈的心情。

如今隨著薛瑞丹爆料，看來安東尼戴維斯下個月走人機率越來越高，因為曾是《ESPN》資深記者之一的薛瑞丹，後來自立門戶，他在2014年夏天率先預告詹姆斯即將回到騎士，又在2017年8月發推預言詹皇百分之百再次離開騎士。

從這兩次神準預告詹姆斯動向，就可知道薛瑞丹爆料可信度很高，如今他預估安東尼戴維斯會在本季交易截止日前走人，反正大家只需再等1個月左右時間，屆時就可知道真假，只是一眉哥到底會去哪裡，薛瑞丹並未真正沒說清楚。

(中時電子報)

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