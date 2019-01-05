航空母艦時代結束了嗎？巨型戰列艦可能復活

2019年01月05日 00:23 中時電子報 盧伯華

在第二次世界大戰之前，擁有巨大火砲的戰列艦被認為是海戰致勝的關鍵武器，但是隨著時代與科技發展，軍事理論家們認為航空母艦的時代可能將逐漸遠去，或者至少是航空母艦戰略將發生大幅改變，未來搭載戰機的載體不是現在愈造愈大的戰鬥平台，而是較小型的船艦，搭載為數較少的戰鬥機、電子戰機與無人機。

大型戰艦決定海戰勝負的迷思在二次大戰達到頂峰，當時日本建造了大和艦，德國有俾斯麥戰艦，英國與美國也都參加了這場巨艦競賽。當時的巨型戰列艦甚至成為國家力量的象徵，猶如現在的航空母艦，日本的評論甚至將大和艦與埃及金字塔、中國長城排在一起，歷史最後證明它們都是些中看不中用的工程。

《國家利益》在一篇專文中指出，日本在二次大戰期間對航母也非完全瞧不起航空母艦，他們認為航母艦載機可以擔任海軍砲火的偵察員，能保護戰列艦免受戰機攻擊，不過這僅是輔助性角色，因為日本人認為戰機終究比不上大口徑火砲的威力。這些觀點後來證明是錯的，戰機火力雖然不如大型火砲，但火砲的攻擊範圍卻比不上戰機，而且戰列艦上的防空火砲根本阻攔不了一波又一波的戰機攻擊。

不過，文章說，新技術的趨勢顛覆了此種戰術，航空母艦在戰後獨霸了70年的局面即將改變。火力的射程不再是航母艦載機獨有的優勢，現在的反艦導彈可以在數百海里外準確命中艦艇，其射程甚至高於艦載機的航程。此外，巡航導彈與高射速電磁砲等遠程武器更是大型航母難以防禦的巨大威脅。

此外，航母艦載機所面對的防空火力亦有大幅躍進，在美軍神盾艦上的SM-6導彈原則上可攔截240公里範圍內的戰機，而中國和俄羅斯的導彈驅逐艦如瀘州級或基洛夫級能裝載類似射程的S-300防空導彈，其他類型的護衛艦基本上也有各種精密的防空導彈系統。甚至岸基導彈如俄羅斯S-400，其超長射程也能在岸上對數百公里外的戰機進行攔截。

以大量導彈發射為主要功能的武庫艦概念圖。（圖／網路）

報導指出，因此像大和艦這種當年顯得荒唐的超級戰艦，反而可能還有一席之地。美國海軍長期以來一直試驗武庫艦(Arsenal ship)的想法，相對較小的平台，可能多達64具導彈發射器，能快速發射大量巡航導彈。如此只要船艦愈大，武器容量就會愈多。最近中國還實驗在兩棲登陸艦上裝置雷射武器，讓這種武器庫概念船的新功能得以擴展。最後，這種船可以重新引入重裝甲，而多數反艦導彈都使用穿甲能力有限的高爆炸彈，因此這種艦艇可能是反介入／區域拒止(A2/AD)環境的最佳選擇。

1945年9月2日美國空軍戰機編隊飛越正在進行受降儀式的密蘇里號戰艦，場面極為壯觀。（圖／美聯社）

另外，武庫艦能攜帶更多導彈，其武力覆蓋範圍必定大於一般導彈驅逐艦，這種概念已經在美國福特級航母上呈現出來。

話雖如此，現在要論斷航母的末日可能為時過早，許多可以威脅航母的武器仍需要戰機才能發揮作用。像鋯石(Tsirkon)這樣的巡航導彈雖然可飛行500海里，但是它的載運平台無法偵測這麼遠的目標。例如美軍艦載雷達通常有100海里偵測範圍，潛艇雷達範圍更小，一旦需要調動軍用衛星，在協調與部署上都會是多數海軍的噩夢。如果使用無人機之類的長距離偵測平台，成本可以降低。艦載戰機還可以增強艦載防空系統，為戰列艦提供空中掩護。

綜合上述，未來航母可能相對體型較小的艦艇，搭載無人機與戰鬥機。其作用將類似於目前擔任中央打擊平台的輔助戰艦，如此一來倒像是回到一次與二次世界大戰之間的航母概念，亦即為大型主力戰艦提供火力支援和掩護功能。

(中時電子報)