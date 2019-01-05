台灣虎航招募運務新血，即日起開放報名

台灣虎航開始招募運務員新血。圖：業者提供

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台灣虎航昨(4)日宣布為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，即日起接受有興趣的應試者報名，參加運務員的職缺招募。

本次運務員職缺的報名期間為：即日起至2019年1月16日晚間23:59止，招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，預計將安排於2019年1月25日進行初試，2019年2月15日為複試，採擇優錄取，預計錄取60名，上班地點為桃園國際機場。獲錄取者將在2019年3月及5月分批報到後，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

台灣虎航企業形象年輕活潑、朝氣十足，也是首家且連續三年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，自2017年開始獲利，2018年也表現亮眼，已連續獲利二年。主要受惠自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的發展，此外，台灣虎航現飛航20個國際航點、27條國際航線，分佈於東北亞、東南亞及澳門，國人的旅遊選擇更多元。

台灣虎航自2016年起，陸續招聘運務員，並於桃園機場自辦地勤運務相關作業，同時也開始代理其它外籍航空公司的地勤運務作業；包括捷星亞洲、捷星日本，去(2018)年12月起亦開始承攬濟州航空。

運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，歡迎對航空業有興趣的應試者藉此機會加入台灣虎航，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「地勤運務人員」的職務中查看報名及相關應試資格(https://bit.ly/2CMmdMO)。

(工商 )

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