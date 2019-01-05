曝光台北立委補選民調 綠媒老董：這人100％落選

2019年01月05日 03:59 中時電子報 黃麗蓉

台北市第二選區（士林、大同）立委補選升溫，綠媒董事長吳子嘉在中天政論節目《新聞龍捲風》獨家公布民進黨參選人何志偉、國民黨參選人陳炳甫，以及「柯家軍」、前北市府觀傳局長陳思宇3人最新民調，他甚至斷言陳思宇100%會落選！

吳子嘉曝光台北立委補選3人最新民調，民進黨何志偉28.3%、國民黨陳炳甫18.8%、「柯家軍」陳思宇10.3%。並呼籲台北市長柯文哲不要投入太多，不然會傷到自己。

陳思宇登記參選時，曾暗酸民進黨對手何志偉是「連勝文們」惹議，反被網友酸是「政三代嘲笑政二代」。連勝文也對此回應，選舉最重要是要告訴大家自己想做什麼、怎樣幫大家解決問題，而不是說去汙辱別人家庭背景、甚至嘲笑人家長相或身材，社會已經進步，選民也不斷越來越理智，所以如果有候選人還停留在2014年，這就蠻可惜的。

PTT網民說：「我覺得這數字差不多。」、「髒髒包真猛 果然經營很久了。」、「嘆氣 何不攻擊真的是很正確的策略。」、「補選慢慢的選完對何最好啊，基本盤越大的越希望低調。」、「女的姚姚會出現嗎？」、「人選問題，官二代氣息太重，柯粉不是那麼好轉化的。」、「柯文哲沒黨派，就只能吃個人魅力，這結果不意外了。」

(中時電子報)