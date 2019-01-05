「小寒日」冬陽添溫暖 南部29度！傍晚變天 北東部轉濕涼

今天陽光露臉，各地為多雲到晴，北部高溫22度、南部高溫29度。（林宜靜 攝）

友善列印
中時電子報
／整理報導

週末出遊天，來看看天氣如何？今（5日）是二十四節氣的「小寒」，意謂開始進入一年中最寒冷的日子。不過今天陽光露臉，各地為多雲到晴，北部高溫22度、南部高溫29度。不過傍晚起，東北季風增強，北部、東部轉濕涼有雨，另今天中南部空氣品質不佳，外出請注意。

今日微弱鋒面通過，臺灣東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，晚起東北季風增強，北部地區將轉為有局部短暫雨的天氣；東半部及恆春半島易有長浪發生，西半部及馬祖地區有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日白天北部雲量較多，北部溫度稍降，高溫約22度，宜花24～25度，中南部及台東約26～29度，清晨各地低溫16～19度。早晚溫差大，需記得保暖。紫外線指數為中量至高量級，外出請注意。

明日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

輕度颱風「帕布」目前位於中南半島西南方，逐漸接近泰國南部一帶，對台灣無直接影響，不過今、明兩天準備到當地的朋友留意相關交通航班資訊。

至於民眾關心的空氣品質，今日鋒面通過，東北風稍增強，竹苗以北擴散條件較好，中部以南位於下風處，擴散條件較差。竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級，北部、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級，高屏因擴散條件不佳，局部區域短時間會達「紅色警示」等級。

(中時電子報)

今日白天北部雲量較多，北部高溫稍降至22度。（圖取自氣象局網頁）

台灣虎航招募運務新血，即日起開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。