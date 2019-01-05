「小寒日」冬陽添溫暖 南部29度！傍晚變天 北東部轉濕涼

2019年01月05日 04:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週末出遊天，來看看天氣如何？今（5日）是二十四節氣的「小寒」，意謂開始進入一年中最寒冷的日子。不過今天陽光露臉，各地為多雲到晴，北部高溫22度、南部高溫29度。不過傍晚起，東北季風增強，北部、東部轉濕涼有雨，另今天中南部空氣品質不佳，外出請注意。

今日微弱鋒面通過，臺灣東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，晚起東北季風增強，北部地區將轉為有局部短暫雨的天氣；東半部及恆春半島易有長浪發生，西半部及馬祖地區有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日白天北部雲量較多，北部溫度稍降，高溫約22度，宜花24～25度，中南部及台東約26～29度，清晨各地低溫16～19度。早晚溫差大，需記得保暖。紫外線指數為中量至高量級，外出請注意。

明日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

輕度颱風「帕布」目前位於中南半島西南方，逐漸接近泰國南部一帶，對台灣無直接影響，不過今、明兩天準備到當地的朋友留意相關交通航班資訊。

至於民眾關心的空氣品質，今日鋒面通過，東北風稍增強，竹苗以北擴散條件較好，中部以南位於下風處，擴散條件較差。竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級，北部、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級，高屏因擴散條件不佳，局部區域短時間會達「紅色警示」等級。

(中時電子報)