「水水旅遊節」品文創！免費旅行講座、嘗萬國零食

水水旅遊節。（三創提供）

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中時電子報
／整理報導

2019有了新開始，緊接著就是寒假和九天農曆春節，出遊的心蠢蠢欲動！享受自由，位於台北八德商圈的三創生活園區在此推出《自遊年代》檔期，其期推出免費旅遊講座。「水水旅遊節」有原創插畫展，20幾個文創設計品牌展出插畫創作、旅遊小物等，另有「萬國零食祭」，集結最多各國特色零食，邀您在逛商場享受旅遊氛圍。

紅白配的福神手刻。（三創提供）

科技迷、親子族、御宅族最愛來！三創生活園區已不再僅止於科技商場，背後販賣的是體驗科技與動漫的文化，所謂在三創的獨特體驗，即代表以主題明確多元的1F策展以及各樓層開放舒適的專櫃規劃，讓消費者感受到獨特的體驗性。2019年開春第一檔，三創維持一貫的體驗格調，於1月4日至21日推出《自遊年代》檔期，販賣的是關於「自由」的生活型態。

萬國零食祭。（三創提供）

在1F將有文創市集品牌水水市集帶來「水水旅遊節」，現場有水水原創插畫展，網羅了二十幾個文創設計品牌，以環遊世界為主題，展出插畫創作、旅遊小物、文創商品與各國飾品等。首先推薦獲選為台中十大伴手禮的潮流刺繡貼紙，有富士山、恐龍、男女漫畫表情、手部肌肉造型等寫實趣味刺繡貼紙，色彩鮮豔讓人一眼愛上，貼在行李箱、筆電外等，在旅行中不經意顯現個人風格。

享受自由，三創在《自遊年代》檔期間特別邀請參與沐樂旅遊共同舉辦沐樂樂行免費旅遊講座，講述與世界相遇的美好，三場講座分別為1月11日野性非洲奇探冒險以及1月12日英國愛丁堡軍樂節和北京紫禁12宮後宮傳奇，講座座位有限，即日起已開放線上報名；三創會員享專屬會員特企，可以獨家優惠價報名1月12日暢銷旅遊作家謝哲青旅遊講座「歐洲的隱世瑰寶」以及免費參加1月13日攝影美學講座。

1月6日享限量滿額贈將有機會獲得米奇軟糖跟寶可夢氣泡飲。（三創提供）

在「水水旅遊節」隔壁，還有「萬國零食祭」，集結最多各國特色零食，推薦指數第一名是火速竄紅的熱賣零嘴新加坡鹹蛋魚皮、第二名是趣味性十足積木軟糖、第三名是來自日本愛知縣的辣味、檸檬、梅子RIBON挑戰糖，蘊含超豐富的檸檬酸，挑戰酸溜溜的口感，其他還有餛飩麵泡麵等多達20個國家200多種零食選擇，活動期間還有一日網紅零食店長活動。

(中時電子報)

三創生活園區
《自遊年代》旅遊講座
想搭超豪華日本臥鋪列車不用抽籤…

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