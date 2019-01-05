南門市場將搬遷！年菜佳餚、點心優惠慶豬年

「2019南門市場年菜開賣」。（台北市市場處提供）

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中時電子報
／整理報導

再過不久就是農曆春節了！9天春節不免要吃些佳餚美味！台北市知名的南門市場，一直以來都是品嚐傳統年菜滋味的重要市場，預計將在今年搬遷拆除，因此民眾若想體驗熟悉的南門年菜滋味，必須把握今年南門菜採購月活動。今年南門採購月自即日起至2/4，南門市場內包括徐家點心、逸香齋等名攤也推出應景商品與折扣優惠，邀請民眾來南門市場感受搬遷前的濃濃市場年味。

南門市場名攤合興糕糰店推出應景豬事大吉福氣包，逗趣可愛的造型讓年菜更有豬年氛圍。（台北市市場處提供）

今年度南門年菜採購月以「翻轉吧！熟悉的南門味」為主題，強調傳統滋味新做法，南門市場自治會王銓國會長表示：「南門市場有著千歲市場的別稱，就是因為傳承著百年以來的傳統年菜滋味，市場搬遷是為了讓購物環境更好，提供更理想的商品品質，但維持傳統滋味這件事情，更是所有攤商的堅持。」

配合南門大樓改建期程，位於杭州南路二段之南門中繼市場已於107年8月動工，預計在今年9月至10月搬遷至中繼市場，並於11月重新開幕，在搬遷前的最後一次年節，攤商們也不忘與時俱進，推出新菜色供民眾選擇，包括逸湘齋針對豬年所推出的豬年好運套餐、南門點心坊的蛋黃肉鬆千層糕、以及快車肉乾與乖乖、星球爆米花聯名等佳餚。

南門市場名攤逸香齋推出應景豬年好運套餐。（台北市市場處提供）

攤商們保持著懷舊的口味，也懂得精益求精，發展創意特色美食，讓南門市場得以翻轉熟悉的年味，消費者也可以在傳統年菜中感受新滋味。同時於採購月期間，攤商也祭出許多優惠，另採購月期間，南門市場2樓設有移動式冰箱提供食品冷藏、冷凍宅配服務，確保食材新鮮，讓民眾不用再提著大包小包逛市場，今年也有許多攤商加入刷卡機及永豐銀行QR-PAY功能，讓更多人可以享受便捷的行動支付服務，輕鬆採買無負擔。

(中時電子報)

文章來源：南門市場 Facebook

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