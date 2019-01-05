安寧病房顧癌母！台舞蹈家登紐約演繹母子情

2019年01月05日 06:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

《我知道的太多了》是台灣新銳編舞家劉冠詳繼2014獻給父親的《英雄》獲得熱烈迴響後，再次挑戰生死議題。以安寧病房照顧癌末母親時，錄下母子對話及聲音為發展素材，將生離死別的不捨、人生傷痛的回憶演繹成舞作，作為獻給母親最後的禮物。

在文化部支持下，駐紐約台北文化中心與日本協會2019年再度合作舉辦東亞當代舞蹈節，將於全美表演藝術專業人士協會年會期間，邀請台灣劉冠詳舞蹈與音樂工作室於1月4日及5日晚間7時30分於日本協會劇場演出「我知道的太多了(KIDS)」，當晚演出另包括日本舞者Mitsutake Kasai演出知名舞踏大師Akira Kasai的經典作品「Pollen Revolution」、韓國的Goblin Party的「Silver Knife」。

「讓人在死之幽谷鐘看到生之勃然。編舞家從個人的生死經驗中跳脫，觸及了人類永恆的宿命議題，展現了近乎癲狂的祭典儀式下的理性、冷靜與縝密，讓觀眾在迷狂的靜巷中看到精神的昇華」正是該舞作獲得2017年台灣第15屆台新藝術獎表演藝術的評語，在台灣及國外的巡演讓許多觀眾受到相當的震撼與觸動。

(中時電子報)