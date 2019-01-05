01／05三大報頭版要聞

2019年01月05日 07:16 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

繼金門本島後，金門縣烏坵鄉小坵島昨天上午也發現一隻死豬，頓時金門疫情瞬間增溫，行政院長賴清德昨於非洲豬瘟中央災害應變中心會議撂下重話，點名尚未成立應變中心的13縣市必須立即設置。而昨日，22縣市均已全部設立，且有6個縣市提報演習時間，中央地方防疫全面總動員。

今年春節連續假期長達9天，台鐵局昨宣布，1月31日至2月11日將加開513班加班車，並在節前、節後推出優惠，包括離峰時段7折、指定班次大專生69折等，1月9日起開放民眾訂票。高鐵春節車票從昨日凌晨開賣，零時系統瞬間塞爆，1小時就賣出42.2萬張車票。

金門海上漂來非洲豬瘟的病死豬屍後，搞得人心惶惶。繼蔡總統說防疫都無法合作，哪來兩岸一家親後，行政院發言人Kolas Yotaka竟諷刺是「生化炸彈」，綠委段宜康也說「一次是意外，兩次就是攻擊」。身為執政黨，與其耍嘴皮，不如好好用心思考如何防疫。

感染非洲豬瘟的病死豬已被沖上金門海灘，農委會如臨大敵，在昨天中央災害應變中心會議上，代理主委陳吉仲表示，各縣市成立應變中心後，下一步就是把演習規畫內容報到農委會，看有無改進之處；演習一定要落實，模擬各種狀況反覆操演至熟練。

◎旺報

中美貿易戰等因素導致大陸經濟下滑，加上年關將近，資金吃緊，中國人民銀行（大陸央行）4日宣布調降存款準備率1個百分點（4碼），分兩次調整，1月15日和1月25日分別各下調0.5個百分點，預估將釋出約1.5兆元（人民幣，下同）資金，分析指出，降準對股市、債市和房地產都是利多，也有助於企業融資，未來可能每季都會有一次降準。

大陸央行4日突然宣布降準1個百分點，衝擊到人民幣匯率，離岸匯價由消息公布前的6.877，於短短3分鐘內貶至6.8824，跌102點，不過，離岸價隨後由跌轉升，維持堅挺，分析指出，未來美國聯準會升息腳步放緩，加上中美貿易談判在即，人民幣料整體偏穩。

由於大陸經濟下行壓力持續加大，從2018年末已公布的經濟資料顯示，大陸整體經濟處於金融風暴以來最差水準，部分指標甚至較東南亞金融危機後的1998年及美國次貸風暴後的2008年還要差，因此，「寬鬆」絕對是2019年大陸貨幣政策的主旋律，特別是在當前美國可能放緩加息的情形下，快速大幅調降存款準備率，既符合市場期待，也顯示大陸政府施政效率。

大陸商務部官網發布消息稱，中美雙方4日上午舉行副部級通話，確認美國副貿易代表格里什將於7日至8日率領美方工作組訪陸，針對貿易問題進行磋商。此外，大陸國家副主席王岐山將率團參加22至25日在瑞士舉行的達沃斯論壇，外界關注屆時王岐山是否將與美國總統川普在論壇期間會晤。

◎工商時報

大陸宣布降準，市場預估將可釋放人民幣1.5兆元資金入市，重燃市場對台股下周走勢的期待。挑選去年第4季業績成長、且外資看好第1季營運、逆勢買超的包括欣興、華航等15檔個股，將順勢搭上元月的搶紅包、搶作夢行情。

為穩定春節前的流動性波動，並加大對小微企業、民企支持力度，中國人民銀行4日傍晚宣布，分別於1月15日和25日各下調存準率0.5個百分點。此次共降準1個百分點，將釋放資金約1.5兆元人民幣（下同），若扣除今年第一季度到期的中期借貸便利不再續做，淨釋放長期資金約8千億元。

美國2018年12月新增就業人口大增逾31萬人，創下去年2月來最高紀錄，而且薪資年增幅創2008年來最大，意味著雖然年末金融市場劇烈震盪，但美國實質經濟依然維持強勁成長力道。

去年1124九合一選舉，全體國人除了透過795萬票的「反空污公投」、以及759萬票「反深澳電廠公投」表達立場之外，589萬票「以核養綠」公投的過關也透露出社會大眾所期盼的綠能發展，能夠在減少空污的前提下賡續進行。不幸的是，離岸風電的開發廠商在2018年11月30日發布聯合聲明指出，政府「調降躉購電價」和「改變躉購規則」的決策，近13％的費率調降幅度，將會影響到風電產業的「本土化」與「風場的建造時程」。

(中時電子報)