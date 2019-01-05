「深夜食堂」溫暖人心有秘方？紀州梅醋為料理添美味

使用紀州梅醋製作出的特色料理。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

營業時間從凌晨12點到早上7點，牆上沒有菜單，但只要你叫得出來，老闆幾乎都做得出來。這家「深夜食堂」販售的是美味與溫暖人情！說到日式家常料理，腦中浮現的便是《深夜食堂》裡一道道看似簡單，卻充滿故事，撫慰了無數人心的療癒系料理，其幕後推手出自日本首席料理設計師—飯島奈美之手。

飯島小姐會依據故事情境去設計食譜菜色，但料理設計師的工作絕不只是這麼簡單，還需配合導演要求，在拍攝時做出各種食物狀態！例如咬下會噴汁的漢堡排、持續冒著熱煙的濃湯、柔軟的麵包等，如果不是對食材有高度的了解與掌握，便無法呈現出料理最誘人的瞬間。

而紀州梅醋便是在某一拍攝場地中，由當地農夫招待的梅醋炸雞而產生的限定調味品。所謂梅醋，是製作梅干時自然出現的梅子汁液，再溶入食鹽而成。雖然帶了個醋字，但其實並非釀造醋，只用純粹的梅子與鹽製成，不含添加物，鹽分濃度與一般醬油差不多，萬用又健康。

新的一年，小器生活再度邀請飯島奈美小姐到小器生活料理教室與大家一起做菜！這次，飯島小姐將用她研發設計的紀州梅醋，結合台灣在地食材，與大家分享樸實簡單的好滋味。除了料理製作，大家也可以跟飯島小姐討論與請益「料理設計」這個有趣且特別的工作。

(中時電子報)

使用紀州梅醋製作出的特色料理。（主辦單位提供）

飯島奈美的日常家庭味
南門市場將搬遷！年菜佳餚、點心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。