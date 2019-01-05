「深夜食堂」溫暖人心有秘方？紀州梅醋為料理添美味

2019年01月05日 07:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

營業時間從凌晨12點到早上7點，牆上沒有菜單，但只要你叫得出來，老闆幾乎都做得出來。這家「深夜食堂」販售的是美味與溫暖人情！說到日式家常料理，腦中浮現的便是《深夜食堂》裡一道道看似簡單，卻充滿故事，撫慰了無數人心的療癒系料理，其幕後推手出自日本首席料理設計師—飯島奈美之手。

飯島小姐會依據故事情境去設計食譜菜色，但料理設計師的工作絕不只是這麼簡單，還需配合導演要求，在拍攝時做出各種食物狀態！例如咬下會噴汁的漢堡排、持續冒著熱煙的濃湯、柔軟的麵包等，如果不是對食材有高度的了解與掌握，便無法呈現出料理最誘人的瞬間。

而紀州梅醋便是在某一拍攝場地中，由當地農夫招待的梅醋炸雞而產生的限定調味品。所謂梅醋，是製作梅干時自然出現的梅子汁液，再溶入食鹽而成。雖然帶了個醋字，但其實並非釀造醋，只用純粹的梅子與鹽製成，不含添加物，鹽分濃度與一般醬油差不多，萬用又健康。

新的一年，小器生活再度邀請飯島奈美小姐到小器生活料理教室與大家一起做菜！這次，飯島小姐將用她研發設計的紀州梅醋，結合台灣在地食材，與大家分享樸實簡單的好滋味。除了料理製作，大家也可以跟飯島小姐討論與請益「料理設計」這個有趣且特別的工作。

(中時電子報)