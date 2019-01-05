2020成九二共識決戰？小英最大敵手竟是他

2019年01月05日 08:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨本以為2020勝劵在握，但沒想到大陸領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台談話後，國民黨兩位有可能參選總統的候選人朱立倫和吳敦義都被總統蔡英文打趴在地上，竟無一人是男兒！只有高雄市長韓國瑜提出的「兩個不要懷疑」能與小英抗衡，小英在2020的總統連任之路上，最大對手會是韓國瑜？

大陸領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台談話，提出新時代下新的對台工作方針，提出九二共識是一個中國原則基礎上，達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。對於習近平的九二共識，蔡英文回擊絕不接受，反對一國兩制。而蔡英文的表現，讓她過往低迷的支持度，一夕之間竟豬羊變色。

對此，宅神朱學恒於政論節目《關鍵時刻》上表示，2020總統大選前哨戰，在習近平一聲槍響下，完全展開。這一陣子大概是蔡英文有史以來網路聲浪最高，支持人數最多，形象最好的一瞬間。因為對外界來說，對外，蔡英文的強力回應，展現總統的風範；對內，蔡英文面對獨派大老逼宮，她直接強硬回擊沒人可說三道四。蔡英文畢其功於一役，安內攘外同時達成。

朱學恒更表示，國民黨本以為勝劵在握，但除了韓國瑜以外，看看吳敦義和朱立倫的表現，只能感嘆「14萬人齊卸甲，更無一個是男兒」！在習近平發表完談話後，講話大聲竟只有韓國瑜，其他的太陽們講話都閃閃躲躲，不知所云！只有韓國瑜跳出來說兩個不可懷疑：第一，不可懷疑大陸有收復台灣的決心；第二，不可懷疑台灣2300萬人追求民主自由的決心。

朱學恒感嘆，對於習近平的談話，蔡英文掌握民意，強力反擊。但國民黨反應卻慢半拍，有意參選總統的太陽們又閃閃躲躲，優先回應的竟是韓國瑜，也只有韓國瑜敢跟民進黨硬碰硬。也因此，蔡英文和整個民進黨，現在最大的敵人就是韓國瑜，而不是那群太陽們。

(中時電子報)