嘲諷部屬家務事 海巡署女高官害慘自己

2019年01月06日 07:08 中時 陳志賢

行政院海洋委員會海巡署中巡局前祕書室主任王敏利，因公開嘲諷下屬李員夫妻口角等私事，李員憤而向署長信箱陳情，王女提告李員誣告，李員獲不起訴處分確定，李退伍後反控王女誣告，王女被判刑6月、緩刑3年確定。海洋委員會認為王女此舉影響機關形象，將王女移送公務員懲戒委員會。公懲會審理後，判決王女記過1次。

判決指出，王女曾任海巡署中巡局祕書室主任，下屬李姓少校科員，負責新聞及公關連繫、小額採購，王女明知李員負責置辦貴賓接待室內水果、茶點等，經常自行先墊付，事後再請款核銷，若核銷不順利，就自行吸收。

但王女卻在公開場合嘲諷李員家庭隱私，曾在秘書室工作報告時，說李員最近跟太太有口角，甚至談到離婚，情緒失控，她可以原諒。李員憤而於2015年2月向署長民意信箱陳情。

王女得知此事，先狀告李員誣告罪，李員獲不起訴處分確定。李員退伍後，也提告反擊，台中高分院依誣告罪判王女6月徒刑、緩刑3年確定。

海洋委員會認為王女身為主管，未謹言慎行，遭法院判刑，經媒體登載，造成社會觀感不佳，嚴重影響機關形象，將王女移送公懲會審理究責。

公懲會審理時，王女辯稱她與李員因管理上觀念及行事，長期產生意見齟齬，導致李員加油添醋、指鹿為馬，並認為判決有瑕疵，但公懲會不採信她辯詞，判決王女記過1次。

(中時 )