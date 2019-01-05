就是獨特！台灣入選今年全球10大推薦旅遊地

2019年01月05日 09:32 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣的獨特性又獲旅遊網站青睞，被推薦為2019年最值得旅遊的國家之一。知名網站Globe Spots連續第11年推出10大推薦旅遊目的地排行榜，台灣今年排名第8，躋身2019年全球推薦旅遊目的地之一。台灣的獨特性在於可以緊湊暢遊，只要幾天就可暢遊並欣賞島嶼之美。

Globe Spots將2019年10個推薦的旅遊目的地，分為「有熱門景點、交通便捷的經典之旅」、「上山下海的冒險之旅」，以及「難以抵達的秘境」三大類，台灣被列入經典之旅。

Globe Spots指出，台灣非常獨特，它是個形狀曲折的島，既有閃爍著霓虹燈的熱鬧城市，也有傳統的鄉間。台灣的地貌以山地和樹林為主，因此有許多非常好的健行地點，而且自然溫泉的數目之多，幾乎可比傳統廟宇。

介紹指出，台灣的街頭小吃和夜市絕對會讓美食愛好者出現選擇障礙，但真正讓台灣獨樹一格的是可以很緊湊地暢遊這個島嶼，只要幾天就可以環島一周，但若要深入了解台灣之美，還是需要待上幾個星期。Globe Spots表示，台灣已經成為越來越多人的旅遊目的地，建議讀者儘快親自到訪。

榜單前10依序為非洲小國聖多美普林西比（Sao Tome and Principe）、白俄羅斯、瑞典、不丹、安哥拉、阿爾札赫（Artsakh）、模里西斯、台灣、俄羅斯遠東地區及多明尼加共和國。

(中時電子報)