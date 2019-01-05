習談話藍營四個太陽回應 陳東豪：只有他表現最好！

前總統馬英九。(圖為資料照)

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中時電子報
/整理報導

大陸領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台談話後，除了總統蔡英文和高雄市長韓國瑜即時回應外，國民黨的四個太陽卻好像神隱起來，無影無蹤。對此，資深媒體人陳東豪表示，要選總統的人，怎能不對這個問題表態，雖然後來前新北市長朱立倫和黨主席吳敦義有回應，但回應方式卻不如人意，只有前總統馬英九回應的比較好。

陳東豪於政論節目《新聞面對面》表示，他不會因為蔡英文對習近平的回應，這個時候聲量回升，就認為民進黨過關了。最有機會取得2020政權的人，還是國民黨，還是馬英九、朱立倫、王金平和吳敦義這四個人，結果習近平講完話，最先出來回應的是韓國瑜。

而其他太陽是如何回應，陳東豪指出朱立倫到4日才出來講話，但是朱立倫講的話，他要腦筋轉兩次才好向有聽的懂。吳敦義居然是只用一張新聞稿就要英應付過去。王金平則是沒看到人影？只有馬英九回應的比較好，就直接跟大家講，「我不答題，現在沒有統一的條件」！

但是主持人謝震武表示，馬英九並不一定會選總統，陳東豪認為不一定，馬英九在接受廣播節目專訪時，主持人黃光芹一直逼問他是不是要選總統，但馬英九就是沒有回答，讓人霧裡看花，留下許多伏筆。當然也有可能是馬英九無欲則剛，比起那些有志選總統有包袱的候選人，他更可大鳴大放，沒有後顧之憂。

(中時電子報)

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