彰化市「南郭郡守」官舍群大火 縣定古蹟險遭殃

2019年01月05日 10:07 中時 謝瓊雲

彰化市公園路深夜發生大火，日據時期的百年木造郡守官舍「南郭郡守官舍群」9號、10號慘遭祝融毀損。（謝瓊雲翻攝）

彰化市公園路4日深夜發生大火，因火場位在住宅區且火勢猛烈，不少網友將火勢畫面拍照貼上臉書，引發議論，經查發現是日據時期的「南郭郡守官舍群」，幸好消防局迅速撲滅火勢，並未波及已被列入縣定古蹟的5號、5-1號建築。

臉書粉絲專頁「南郭郡守官舍」一早PO文表示「平安」，指大火造成官舍9號和10號嚴重毀損，位在正後方、營運中的7號和8號則安全，已被指定為縣定古蹟的5號和5-1號也安全無虞；貼文也呼籲「希望大家共同討論並正視老房子所面臨的嚴峻問題，一起思量守護大家重要的記憶與文化。」

「南郭郡守官舍群」約興建於1920年代，其中郡守官舍為當時彰化郡守的宿舍，鄰近的南郭國小教師陳宥妤、吳嘉明，為讓學習和生活結合，將「郡守官舍」當作教學主題，帶領學生走出學校，走入官舍群進行田野調查。去年就有3名南郭國小學生為官舍群發聲，請求將彰化郡守官舍列為縣定古蹟

彰化縣消防局第一大隊大隊長詹江洲說，昨晚11點3分獲報住宅火警，現場建築已全面燃燒，為無人居住的木造建築，消防人員確認無人員受困受傷，火勢在半小時後控制，現場燒毀2戶建築，被燒毀部份為彰化市公園路一段174巷9號及10號建物，停放路邊的一輛油電自小客車半邊亦慘遭燒毀，詳細情況仍需調查、財損待估算。

南郭國小資優班老師陳宥妤難過得說，公園路一段174巷這區域，計有16棟屬於日據時期的官舍，也曾是教育處督學與科長宿舍；這次火警影響到學校代管的兩間藝文教室，這兩間舊宿舍多用作展場使用，也有安排課程進行，原本今天有9名弱勢童在此上課，受火警影響須管制鑑識調查，且現場斷電課程只能被迫取消。近百年老屋被燒毀讓師生都忍不住感嘆，真的很可惜！

(中時 )