彰化市「南郭郡守」官舍群大火 縣定古蹟險遭殃

彰化市公園路深夜發生大火，日據時期的百年木造郡守官舍「南郭郡守官舍群」9號、10號慘遭祝融毀損。（謝瓊雲翻攝）

友善列印
中時
彰化市公園路深夜發生大火，日據時期的百年木造郡守官舍「南郭郡守官舍群」9號、10號慘遭祝融毀損。（謝瓊雲翻攝）

彰化市公園路4日深夜發生大火，因火場位在住宅區且火勢猛烈，不少網友將火勢畫面拍照貼上臉書，引發議論，經查發現是日據時期的「南郭郡守官舍群」，幸好消防局迅速撲滅火勢，並未波及已被列入縣定古蹟的5號、5-1號建築。

臉書粉絲專頁「南郭郡守官舍」一早PO文表示「平安」，指大火造成官舍9號和10號嚴重毀損，位在正後方、營運中的7號和8號則安全，已被指定為縣定古蹟的5號和5-1號也安全無虞；貼文也呼籲「希望大家共同討論並正視老房子所面臨的嚴峻問題，一起思量守護大家重要的記憶與文化。」

「南郭郡守官舍群」約興建於1920年代，其中郡守官舍為當時彰化郡守的宿舍，鄰近的南郭國小教師陳宥妤、吳嘉明，為讓學習和生活結合，將「郡守官舍」當作教學主題，帶領學生走出學校，走入官舍群進行田野調查。去年就有3名南郭國小學生為官舍群發聲，請求將彰化郡守官舍列為縣定古蹟

彰化縣消防局第一大隊大隊長詹江洲說，昨晚11點3分獲報住宅火警，現場建築已全面燃燒，為無人居住的木造建築，消防人員確認無人員受困受傷，火勢在半小時後控制，現場燒毀2戶建築，被燒毀部份為彰化市公園路一段174巷9號及10號建物，停放路邊的一輛油電自小客車半邊亦慘遭燒毀，詳細情況仍需調查、財損待估算。

南郭國小資優班老師陳宥妤難過得說，公園路一段174巷這區域，計有16棟屬於日據時期的官舍，也曾是教育處督學與科長宿舍；這次火警影響到學校代管的兩間藝文教室，這兩間舊宿舍多用作展場使用，也有安排課程進行，原本今天有9名弱勢童在此上課，受火警影響須管制鑑識調查，且現場斷電課程只能被迫取消。近百年老屋被燒毀讓師生都忍不住感嘆，真的很可惜！

(中時 )

痛恨他劈腿空姐 她竟然這樣報復… 她動手術驗血 護理師爆「妳不是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。