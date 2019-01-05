霸王硬上弓！川普揚言宣布國家緊急狀態 支出圍牆經費

對於遲遲無下文的築牆經費，川普表示不惜宣布國家緊急狀態，藉此獲得撥款。（美聯社）

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中時電子報

美國國會兩大黨正因川普圍牆經費爭執不下，導致政府部分部門關門。對此，堅持要築牆的川普4日不惜威脅政府關門可能「幾個月、甚至一年」，甚至揚言可能會以宣布國家進入緊急狀態的方式，不需國會同意就蓋邊境牆。

堅持要築牆的川普不惜威脅政府關門可能「幾個月、甚至一年」。

根據《今日美國》（USA Today）4日報導，川普和國會民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）再次會面討論圍牆經費，雙方仍無共識、不歡而散。會後川普在記者會上表示，總統有權藉宣布國家進入緊急狀態、不需國會同意就築牆，並強調「如果我想（宣布緊急狀態）、我就可以這麼做」，「我們可以這麼做，但我還沒這麼做，我可能會這麼做喔，我可能會這麼做的」。

不過此言被視為是威脅民主黨團，對此川普反駁他從來不威脅人，但確實可以透過宣布緊急狀態蓋牆。按照美國的「國家緊急法」（National Emergencies Act），美國總統在一定情況下，有權宣布國家進入或終止緊急狀態，並賦予總統行使特別權力。

對於川普揚言宣布以緊急狀態名義撥款築牆經費，不但民主黨人完全不以為然，甚至部分共和黨成員也反對。如眾議院軍事委員會、民主黨參議員里德（Jack Reed）表示，他與同僚將合力阻擋川普藉由宣布緊急狀態獲得築牆經費的行為，並說「川普打算宣稱一個『假』國家緊急狀態，好讓他從我們軍隊與國防預算中拿走數十億美元去蓋他的圍牆」、「但國防預算是為了國防，不是為了滿足川普個人政治願望清單」。

此外，共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）呼籲，國會應通過撥款法案，讓聯邦政府全面恢復運作，「即使法案沒包括川普渴望的邊界圍牆預算」， 共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）也認為，不該挾持其他政府部門預算當人質般，來解決築牆爭議。

(中時電子報)

文章來源：Trump is weighing declaring emergency to get border funding without Congressional approval

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