花蓮前高官遭控索賄無罪定讞 卻因收了這個...60萬補償恐飛了

2019年01月06日 07:22 中時 陳志賢

前花蓮縣政府觀光暨公共事務處長陳又珍，被控在6件標案向廠商索賄遭起訴，案件纏訟5年，獲判無罪定讞。陳女聲請刑事補償，臺北地院準予全數補償，陳獲補償60萬元。但最高檢察署認為補償金額過高，向司法院刑事補償法庭聲請覆審，刑事補償法庭審理後認為陳女曾收受業者手機，違反務員廉潔自持之倫理義務，北院補償決定不當，撤銷陳女60萬補償，發回北院重新審酌決定。

陳又珍被控在處長任內，涉嫌在七星潭公共設施案等6個標案，收受廠商184萬8000元的賄款及iPhone 4S手機，北檢2012年依貪汙等罪起訴陳女並求處重刑。2016年5月，一審認定陳女涉犯貪罪證不足，判陳女無罪，檢察官上訴後，去年5月高院駁回上訴，陳獲判無罪定讞。

陳女2017年9月向臺北地院聲請刑事補償，指自2012年3月8日遭檢方聲押獲準，至同年7月5日檢方起訴交保，共遭羈押120天。庭訊時，陳女指她遭羈押時擔任花蓮縣觀光處長，因受羈押，不僅人身自由受剝奪，且因此被免職，嚴重影響她聲譽，身心至為痛苦，罹患憂鬱癥，以刑事補償金最高額一天5000元計算，請求補償60萬。

北院審理後認為，陳女羈押前為12職等簡任公務員，有穩定收入，且無犯罪前科，未曾因案羈押，她突因案遭羈押禁見，身陷囹圄而喪失人身自由外，並與家庭及社會生活隔絕，甚至遭受免職處分，承受身心極大痛苦，名譽受損，且陳女沒有應被扣減補償金的可歸責事由，因此準予補償60萬。

但最高檢察署認為陳女獲全數補償有爭議，日前向刑事補償法庭聲請覆審。刑事補償法庭指出，依據刑事補償事件審理規則規定「補償決定，應審酌公務員行為違法或不當之情節、受害人所受損失及可歸責事由之程度」。

本案業者於偵查時自白有交付陳女iPhone4S手機1 支，作為標案賄賂，陳女在羈押調查庭亦坦承確有收受業者交付iPhone4S手機，但辯稱係供作觀光資訊系統測試公務使用，測試完畢即歸還，因逢友人生日，就將該手機轉贈。

臺北地院判決提及陳女確有收受業者提供手機之事實，也說明陳女知悉業者多次取得花蓮縣觀光處招標案後，仍與其接觸往來，或將業者交付供他標案測試之手機轉贈友人行為，雖無涉刑事責任，亦有違公務員廉潔自持之倫理義務，屬於行政責任問題。

刑事補償法庭認為，臺北地院未審酌陳女與業者的不當行為，與她遭法院裁定羈押，是否均無關涉？她受羈押有否可歸責之事由？即輕率決定應全數補償，決定不當，因此撤銷北院補償60萬決定，發回北院詳閱案卷，重新審酌補償金額。

(中時 )